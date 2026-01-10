У Зеленського назвали кандидата на посаду міністра юстиції
- Кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов.
- Маслов є народним депутатом України від "Слуги народу" та очолює Комітет Верховної Ради з питань правової політики.
Володимир Зеленський визначився із кандидатурою на посаду міністра юстицій. Тепер потрібно, аби вибір президента підтримала Верховна Рада.
Хто може стати новим міністром юстицій, розповіла заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у посту в фейсбуці, передає 24 Канал.
Дивіться також Президент призначив головою Чернівецької ОВА Руслана Осипенка: що відомо про нього
Хто стане новим міністром юстицій?
За словами Мудрої, кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Депутатка висловила впевненість, що під керівництвом Маслова Міністерство юстиції перетвориться з процедурного адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави.
Мудра уточнила, що 10 січня мала розмову з керівником Офісу Президента Кирило Буданов та Денисом Масловим. Вони домовилися про спільну роботу і взаємну підтримку в реалізації політики у сфері юстиції.
Зауважимо, що Денис Маслов – це український політик, юрист і нардеп.
Певний час він працював суддею Дніпровського районного суду у місті Кам'янське, керував юридичними компаніями і був адвокатом.
З 2020 року є народним депутатом України від "Слуги народу". Окрім того, Маслов очолює Комітет Верховної Ради з питань правової політики.
Як посада міністра юстицій виявилася вакантною?
З 17 липня по 12 листопада 2025 року міністром юстиції був Герман Галущенко.
У листопаді НАБУ та САП викрили велику схему корупції в енергетичній сфері, пов'язану з державною компанією "Енергоатом". У справі фігурував і Герман Галущенко, який раніше очолював Міненергетики.
12 листопада 2025 року Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції, поклавши їх на заступницю – Людмилу Сугак.
19 листопада 2025 року Верховна Рада проголосувала за звільнення Галущенка.