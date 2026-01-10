Хто може стати новим міністром юстицій, розповіла заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у посту в фейсбуці, передає 24 Канал.

Дивіться також Президент призначив головою Чернівецької ОВА Руслана Осипенка: що відомо про нього

Хто стане новим міністром юстицій?

За словами Мудрої, кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Депутатка висловила впевненість, що під керівництвом Маслова Міністерство юстиції перетвориться з процедурного адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави.

Мудра уточнила, що 10 січня мала розмову з керівником Офісу Президента Кирило Буданов та Денисом Масловим. Вони домовилися про спільну роботу і взаємну підтримку в реалізації політики у сфері юстиції.

Зауважимо, що Денис Маслов – це український політик, юрист і нардеп.

Певний час він працював суддею Дніпровського районного суду у місті Кам'янське, керував юридичними компаніями і був адвокатом.

З 2020 року є народним депутатом України від "Слуги народу". Окрім того, Маслов очолює Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

Як посада міністра юстицій виявилася вакантною?