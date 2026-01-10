Хто може стати новим міністром юстицій, розповіла заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у посту в фейсбуці, передає 24 Канал.
Дивіться також Президент призначив головою Чернівецької ОВА Руслана Осипенка: що відомо про нього
Хто стане новим міністром юстицій?
За словами Мудрої, кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Депутатка висловила впевненість, що під керівництвом Маслова Міністерство юстиції перетвориться з процедурного адміністратора в орган, який справді формує правову політику в державі і є головним адвокатом держави.
Мудра уточнила, що 10 січня мала розмову з керівником Офісу Президента Кирило Буданов та Денисом Масловим. Вони домовилися про спільну роботу і взаємну підтримку в реалізації політики у сфері юстиції.
Зауважимо, що Денис Маслов – це український політик, юрист і нардеп.
Певний час він працював суддею Дніпровського районного суду у місті Кам'янське, керував юридичними компаніями і був адвокатом.
З 2020 року є народним депутатом України від "Слуги народу". Окрім того, Маслов очолює Комітет Верховної Ради з питань правової політики.
Як посада міністра юстицій виявилася вакантною?
З 17 липня по 12 листопада 2025 року міністром юстиції був Герман Галущенко.
У листопаді НАБУ та САП викрили велику схему корупції в енергетичній сфері, пов'язану з державною компанією "Енергоатом". У справі фігурував і Герман Галущенко, який раніше очолював Міненергетики.
12 листопада 2025 року Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції, поклавши їх на заступницю – Людмилу Сугак.
19 листопада 2025 року Верховна Рада проголосувала за звільнення Галущенка.