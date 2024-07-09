Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

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Внимание всей страны приковано к трагедии, которая произошла 8 июля в киевском "Охматдете". Пострадали многие дети, которые находились на лечении в этом медучреждении. К сожалению, погибли также врачи больницы. Кроме этого, очень поврежден фасад здания медучреждения, большие разрушения получили внутренние помещения. Также уничтожено много дорогостоящего оборудования, с помощью которого лечили детей со всей страны.

По словам мецената Дениса Парамонова, сегодня в первую очередь нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям и их родителям, медицинскому персоналу, чем уже занимаются все государственные структуры. Денис Парамонов отмечает, что благотворители должны присоединиться к процессу возрождения детской больницы.

Ужасная трагедия, страшный день для Украины… В такие моменты как никогда нужно объединяться, сплотиться и поддержать невинных детишек, их родителей, пострадавших сегодня медицинских работников. Мы должны создать все условия для восстановления "Охматдета". Это уникальное медицинское учреждение, где ежегодно спасают тысячи жизней маленьких украинцев. Вместе с SMK Group я решил перечислить 1 миллион гривен на восстановление больницы, чтобы вскоре здесь по-прежнему могли лечиться дети со всей страны,

– отметил Денис Парамонов.

Благотворительный фонд Дениса Парамонова ранее также помогал "Охматдету" новейшим медицинским оснащением. Кроме этого, современное оборудование от Фонда получали и другие детские медицинские учреждения Украины, в частности, и львовский "Охматдет", которому было передано эндоскопическое оборудование на 300 тысяч гривен.