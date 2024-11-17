24 Канал пишет со ссылкой на Повчанскую территориальную общину, что военный выполнял задачи на Курском направлении. На фронт ушел, подписав контракт, еще до полномасштабного вторжения.

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Что известно о гибели Героя

9 ноября 2024 года Повчанская община потеряла еще одного смелого сына, преданного патриота, который стал на защиту Украины и отдал за нее самое ценное – свою жизнь,

– рассказали в общине.

Там рассказали, что Денис Романович Перета был старшим сержантом Вооруженных Сил Украины. Он погиб в районе населенного пункта Свердликово Курской области России в результате удара FPV-дрона со стороны противника.

Что известно о службе Героя

"Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Верный военной присяге и украинскому народу, Денис мужественно выполнял свой долг, до последнего вздоха защищая родную землю". – отметили в армии.

Там объяснили, что Денис был настоящим воином и патриотом. Ведь подписал контракт с Вооруженными силами Украины еще до начала полномасштабной войны, а когда враг ступил на нашу землю – с первых дней ушел на фронт.

Он воевал на Запорожском, Николаевском, Сумском, Харьковском направлениях, в Донецкой области.

И даже в самых горячих точках Денис демонстрировал невероятное мужество и выдержку, оставаясь образцом для своих собратьев,

– рассказали в общине.

За время службы он заслуженно получил Почетный нагрудный знак начальника Генерального штаба "За образцовость в военной службе" 3 степени и почетный берет морского пехотинца, что является символом отваги и непоколебимости, который носят только лучшие.

В общине отметили, что невозможно найти слов, чтобы передать всю боль от этой потери. Герою было всего 24 года.

Денис имел хороший юмор и обостренное чувство справедливости

Денис родился 13 января 2000 года. Жил в селе Гнатовка Повчанской сельской общины в Дубенском районе Ровенской области.

Герой был выпускником Малосадовского лицея 2017 года.

Его вспоминают как харизматичного, креативного, талантливого юношу с обостренным чувством справедливости, хорошим юмором, волевым характером. Он был церковным прислужником, принимал активное участие в школьной жизни, был участником драматического кружка, получал победы в конкурсах и олимпиадах,

– рассказали в общине.

Там отметили, что Денис Перет был настоящим патриотом, ответственным и трудолюбивым, старшим братом в семье, надежной опорой для мамы и младшего брата, доброжелательным одноклассником, хорошим другом.

В общине отметили, что все склоняют головы в скорби и выражают глубокие соболезнования матери, брату и всей семье Дениса Переты.

Мы разделяем эту невыносимую боль вместе с вами. Никакими словами не заживить ран в сердцах, но светлая память о Герое будет жить вечно. Его жертвенность и отвага останутся примером для каждого из нас,

– сказали в родной общине Героя.

24 Канал искренне сочувствует семье Героя. Вечная память и слава!