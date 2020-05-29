Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов посетили завод-фракционатор Biopharma во время рабочей поездки в г. Белая Церковь.

"Мы поддерживаем украинских производителей. Инновационных, конкурентоспособных, амбициозных. Они являются доказательством того, что отечественное производство может конкурировать с самыми продвинутыми мировыми лидерами. Они доказали, что украинская фарм-индустрия имеет перспективы. Мы будем развивать с ними государственно-частное партнерство, что даст импульс для развития отрасли и усилит наше государство", – отметил после осмотра открытого в 2019 году новейшего завода-фракционатора компании Biopharma премьер-министр.

Завод-фракционатор компании Biopharma – самый новый из всех построенных в последнее время в мире. Здесь собраны лучшие технологии, полностью соответствующие мировым стандартам. Завод способен переработать до 1 млн литров плазмы крови в год и обеспечить потребности Украины в жизненно необходимых препаратах из плазмы крови. На сегодня, кроме работы на национальный рынок, предприятие выполняет контракты на производство и поставку препаратов из плазмы крови в несколько стран мира. Президент компании Biopharma Константин Ефименко отметил, что при условии поддержки государством национальной фармацевтической индустрии, она может больше раскрыть свой потенциал и показать очень высокие результаты. "Вообще, государственно-частное партнерство в различных отраслях неоднократно доказывало свою эффективность. Это мировая практика с сотнями успешных кейсов", – отметил Константин Ефименко.

Глава правительства поблагодарил всех медиков и фармацевтов, которые делают свое важное дело в условиях пандемии.

Напомним, компания Biopharma входит в Международный альянс производителей препаратов из плазмы и совместными усилиями со специалистами из США, Японии, Великобритании, Германии и Австралии разрабатывает специфический гипериммунный иммуноглобулин потенциально эффективный против COVID-19. Для начала технологического процесса Biopharma собирает плазму #500donoriv, которые переболели коронавирусной болезнью. Для желающих стать донорами и пройти бесплатное тестирование на наличие антител к COVID-19 высокоточным методом ИХЛА работает всеукраинская горячая линия 0800 600 003.