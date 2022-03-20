По ее словам, за последние дни несколько тысяч мариупольцев были вывезены в Россию. Это люди из Левобережного района города и бомбоубежища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбардировок прятались тысячи людей – преимущественно женщины и дети.

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Людмила Денисова сообщила, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перевезена в Таганрог и оттуда железнодорожным транспортом отправлена ​​в разные экономически депрессивные города России.

Нашим гражданам выданы бумажки, обязывающие находиться в определенном городе. Фактически без права его покинуть как минимум 2 года с обязательством трудоустройства на указанное место работы. Судьба других остается неизвестной,

– рассказала Людмила Денисова.

Она отметила, что похищение и принудительное перемещение населения с оккупированных территорий является грубым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

"Призываю мировое сообщество и международных партнеров отреагировать на этот факт и применить все возможности для усиления санкционного давления на государство-террориста Российскую Федерацию для освобождения украинских граждан и вывода террористических войск со всей территории Украины", – добавила Денисова.

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