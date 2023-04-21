Вероятность того, что Крым будет деоккупирован, достаточно велика. Об этом 24 Канала сказал российский оппозиционер Игорь Яковенко.
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"Крым" – главное слово
Как подчеркивает оппозиционер, не нужно быть военным экспертом, чтобы понять: первое, что сделает генерал Валерій Залужный, это ликвидирует Керчинский мост, после чего Крым превратится в остров. Следовательно, возможность удержать эту территорию станет довольно призрачной.
С деоккупацией Крыма вполне может начаться определенный процесс в России, который в конечном итоге может привести к его распаду. Крым – это самое главное,
– убежден Игорь Яковенко.
"Крым" – очень важное слово для граждан страны-агрессора и российской верхушки. Все эти годы россиян убеждали, что это главное место, оттуда едва не ушла русская государственность.
Это совершенно сакральное слово. Если Крым будет деоккупирован, это будет сильным переломом сознания. Я думаю, что-то может произойти,
– заметил оппозиционер.
В отличие от Донбасса, несмотря на то, что все эти годы "втюхивали" нарративы "Донбасс – это Россия", "Там замечательные люди", "Где вы были 8 лет". Вся эта риторика, конечно, сработала.
Но согласитесь, что не один из россиян не может сказать, что воспринимал Донбасс как свою территорию или ездил туда отдыхать,
– говорит Яковенко.
Крым был той территорией, которую многие из них считали своей. Не случайно в 2014 году была массовая поддержка оккупации.
"24 февраля какое-то количество людей поддержало агрессию, но не большинство. А в 2014 году оккупацию поддержало абсолютное большинство 80 – 90% россиян. И сейчас, когда он с очень большой вероятностью вернется к своему законному владельцу, в Украину, реакция будет очень болезненной", – подытожил российский оппозиционер.
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Россия готова к распаду
- По мнению руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, время для распада России уже пришло. Он отметил, что вскоре в государстве у террористов произойдут некоторые "сейсмические изменения", сыграющие решающую роль в завершении войны в пользу Украины.
- Глава украинской разведки добавил, что границы можно изменить. Он отмечает: Россия – это искусственно созданная ошибка.
- Буданов убежден, что Україна обязательно вернет себе Крым, который россияне цинично захватили в 2014 году.