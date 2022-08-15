Таким образом, зафиксирован первый факт обратной депортации из россии. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Как проходит депортация из россии

Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой. В субботу (13 августа – 24 канал) 60 мариупольцев "добровольно" погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону,

– рассказал Андрющенко.

В Ростове-на-Дону мариупольцев встретят органы квазиреспублики "днр" и отвезут домой. По словам Андрющенко, у большинства из этих людей нет уцелевшего жилья в городе и они будут вынуждены жить на улице или вламываться в квартиры других мариупольцев в эвакуации.

"Великолепный реальный пример "заботы" россии и ее способностей. Современная россия даже депортацию не способна организовать, как бы цинично не звучала правда", – отметил советник городского головы.

Как мариупольцев возвращают домой: смотрите видео

Как оккупанты вывезли мариупольцев в россию

российские оккупанты цинично обманули мирных жителей Мариуполя. Вместо обещанной эвакуации в Украину захватчики вывезли людей на территорию государства-агрессора.

захватчики говорили, что повезут людей в Украину. Такой поступок россиян – особо циничный. Ведь дальше мариупольцев ждали "фильтрационные лагеря" в государстве, которое сбрасывало на них бомбы и ракеты.

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