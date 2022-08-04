Харьковчанка Любовь Бобро, спасаясь от ежедневных вражеских обстрелов, пыталась эвакуироваться с детьми через российский Белгород. Но российские оккупанты их просто обманули – собрали и вывезли в труднодоступную российскую глубинку.

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Шансов вырваться из Сибири почти не было

Семья оказалась аж в российском городе Курган. Любовь Бобро рассказала, что шансов уехать оттуда почти не было.

Нас доставили на границу Зауралья и Западной Сибири – в город Курган, – рассказывает Любовь. – Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись в Минреинтеграцию,

– рассказала женщина.

Процесс возвращения был очень непростым. В Минреинтеграции заявили, что лично контролировала Ирина Верещук. В итоге семья вернулась домой. Всего Украине удалось вернуть домой уже 50 принудительно вывезенных в россию украинских детей.

Что делать, если потеряли связь с близкими, которых "эвакуировали" оккупанты

Если вы потеряли связь с вашими близкими, которых российские захватчики депортировали в россию, звоните по телефону на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15 – 48.

Также напомним, что в Украине начал свою работу государственный портал розыска детей "Дети войны". Информационная платформа будет помогать родителям и правоохранителям собирать информацию о детях, пострадавших во время войны, в том числе пропавших без вести или незаконно депортированных в россию.

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