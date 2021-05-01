Депутат Житомирского облсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Черпицкий 30 апреля оскандалился билбордом к 9 мая с нацистами. В этот же день он извинился перед ветеранами.

"Я расстроен конфузом с баннером к 9 мая и прошу простить!" – сообщение с таким текстом появилось в фейсбуке депутата. Рядом Черпицкий выложил и видео с расширенным извинением.

Здесь начало истории Изобразил гитлеровцев: житомирский депутат с ОПЗЖ оскандалился билбордом к 9 мая

Депутат с ОПЗЖ извинился за билборд с гитлеровцами

30 апреля в сети опубликовали фото билборда с изображением депутата Житомирского областного совета Константина Черпицкого. Тот поздравил ветеранов Второй мировой с годовщиной победы, но сделал это оригинальным способом.

Дело в том, что для иллюстрации на билборде использовали фото нацистских военных, которые идут в атаку.

Заметим, депутат действительно в тот же день признал свою ошибку (которую назвал "конфузом"), и извинился за нее. Более того, он пообещал, что погрешность устранят, а билборд с, мягко говоря, некорректным фото – заменят.

В видеоизвинении Черпицкий также выразил надежду, что в дальнейшем и депутаты, и работники полиграфии будут внимательнее относиться к контенту. А попутно и поблагодарил СМИ и "сознательных житомирцев , которые заметили ужасную ошибку".