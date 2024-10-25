Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Сейчас всем участникам коррупционной схемы сообщили о подозрениях.

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Подозреваемый в заказном убийстве депутат получил фейковую инвалидность

Работники ГБР вместе с Нацполицией разоблачили депутата и врачей ВВК на подделке документов. Так, правоохранители выяснили, что руководство и врачи ВВК Жмеринского районного ТЦК и СП признали непригодным к военной службе депутата, который подозревается в заказном убийстве. Это решение могло позволить сбежать за границу бывшему депутату Жмеринского городского совета после совершения преступления.

Так, в январе 2023 года ВВК признало депутата непригодным к службе, ведь он имел фейковую группу инвалидности. Основанием для этого стало якобы заключение семейного врача о наличии "цирроза печени". При этом диагноз был установлен без проведения клинических, лабораторных, инструментальных исследований на основании, якобы, предоставленных "больным" медицинских заключений. С этой справкой депутат еще до сообщения ему о подозрении в заказном убийстве выезжал в Польшу.

Сейчас же стало известно, что депутат не имеет болезни, а все документы – поддельные. Сейчас бывшему чиновнику сообщено о подозрении. Также подозрения получили:

председатель ВВК Жмеринского ТЦК и СП,

председатель больницы КНП "Жмеринский ЦПМСД",

двум врачам-терапевтам, один из которых является членом ВЛК.

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В ГБР заметили, что речь идет о бывшем депутате Жмеринского городского совета Винницкой области от ныне запрещенной партии "ОПЗЖ", которого в августе 2023 года задержали по подозрению в убийстве. Тогда следователи выяснили, что чиновник заказал убийство другого депутата этого местного совета.