Впоследствии местные жители выложили скорую, чтобы спасти пострадавших. По словам очевидцев, дальше там был хаос и люди ничего не знают.
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Что рассказали об инциденте в Керецках очевидцы
Начальник отдела по вопросам социальной защиты населения отметила, что пострадавших было более 20 человек. Это были все, кто находился в помещении и были на сессии.
По информации, на сессии было 23 депутата, 3 приглашенных и председатель сельского совета. Вопросы, которые рассматривались не могу вам сказать, не присутствовали на сессии,
– сказала она.
В то же время глава сельского совета Керецков в 1988 – 1994 годах рассказал, что подобного у них никогда не было раньше, назвав это "просто детективным фильмом". Мужчина также подчеркнул, что конфликт между депутатом и нынешним местным главой был и неоднократно.
"Здесь была такая группа оппозиции, которая мешала работать, и что-то в селе делается, им и так было не до того. Оно все до того шло, ни разу сессию нельзя было нормально провести, здесь добром не закончится", – подчеркнул экс-голова сельского совета.
Он также отметил, что на сессии могли обсуждать вопросы бюджета, отчета главы и избрания секретаря. Мужчина отметил, что Батрин часто публиковал разные материалы в фейсбуке о работе совета, всегда с претензиями и, особенно, финансовые вопросы его волновали, что неправильно средства распределяют, не туда направляют куда нужно.
"Говорят, активист был, но мне и во сне не приснилось бы, что он прибег бы к такому", – сказал бывший сельский голова.
Одна из приехавших на место событий полицейских отметила, что в настоящее время следственные действия еще продолжаются. В частности, проводится осмотр места происшествия и все необходимые сведения нам станут известны после проведения экспертиз. Она также подчеркнула, что все пострадавшие сразу были госпитализированы.
Что известно об инциденте в Керецковском сельском совете
- В Керецковском сельском совете Мукачевского района 15 декабря местный депутат взорвал гранаты прямо во время заседания сессии. В результате инцидента пострадали два десятка человек.
- Впоследствии стало известно, что взорвать гранаты мог 54-летний местный депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин. Сам он также получил ранения и его реанимируют медики.
- На этот инцидент уже успел отреагировать Владимир Зеленский. Он отметил, что глава Закарпатской ОВА доложил ему обо всей ситуации и у него есть все свежие данные относительно инцидента.