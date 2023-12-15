Впоследствии местные жители выложили скорую, чтобы спасти пострадавших. По словам очевидцев, дальше там был хаос и люди ничего не знают.

К теме Подрыв гранат в Закарпатье: как отреагировал Зеленский на шокирующий поступок депутата

Что рассказали об инциденте в Керецках очевидцы

Начальник отдела по вопросам социальной защиты населения отметила, что пострадавших было более 20 человек. Это были все, кто находился в помещении и были на сессии.

По информации, на сессии было 23 депутата, 3 приглашенных и председатель сельского совета. Вопросы, которые рассматривались не могу вам сказать, не присутствовали на сессии,

– сказала она.

В то же время глава сельского совета Керецков в 1988 – 1994 годах рассказал, что подобного у них никогда не было раньше, назвав это "просто детективным фильмом". Мужчина также подчеркнул, что конфликт между депутатом и нынешним местным главой был и неоднократно.

"Здесь была такая группа оппозиции, которая мешала работать, и что-то в селе делается, им и так было не до того. Оно все до того шло, ни разу сессию нельзя было нормально провести, здесь добром не закончится", – подчеркнул экс-голова сельского совета.

Он также отметил, что на сессии могли обсуждать вопросы бюджета, отчета главы и избрания секретаря. Мужчина отметил, что Батрин часто публиковал разные материалы в фейсбуке о работе совета, всегда с претензиями и, особенно, финансовые вопросы его волновали, что неправильно средства распределяют, не туда направляют куда нужно.

"Говорят, активист был, но мне и во сне не приснилось бы, что он прибег бы к такому", – сказал бывший сельский голова.

Одна из приехавших на место событий полицейских отметила, что в настоящее время следственные действия еще продолжаются. В частности, проводится осмотр места происшествия и все необходимые сведения нам станут известны после проведения экспертиз. Она также подчеркнула, что все пострадавшие сразу были госпитализированы.

Что известно об инциденте в Керецковском сельском совете