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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Депутат ударил женщину кулаком в лицо за замечание о его собаке: видео

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Депутат от "УКРОП" ударил женщину кулаком в лицо
Депутат от "УКРОП" ударил женщину кулаком в лицо / Кадр из видео

В Гостомеле неподалеку от Киева председатель отделения партии "УКРОП" Николай Пасальский ударил женщину кулаком в лицо за просьбу выгуливать свою собаку на поводке.

Инцидент произошел еще вечером 9 июля, но резонанс получил после того, как в сети появилось видео с камер наблюдения.

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На кадрах видно, как по улице бежит собака породы питбуль без поводка. Следом за ним идет его хозяин, который отвлекается на разговор по телефону.

Заметно, что питбуль подходит к другим собакам, в этот момент на улице много прохожих, среди которых и дети.

Женщина, которая увидела собаку без присмотра, сделала замечание владельцу и попросила взять своего любимца на поводок.

На видео видно, как мужчина подходит к женщине и в ответ на слова наотмашь бьет ее рукой в лицо.

Смотрите видео, как глава ячейки "УКРОП" Николай Пасальский ударил женщину кулаком в лицо:

В партии "УКРОП" уже отреагировали на этот инцидент. На сайте политсилы появилось сообщение о том, что "УКРОП" осуждает такие действия председателя гостомельского ячейки Николая Пасальского и из-за этого он лишится членства в партии.

 

Теги: Новости Украины Новости Киева УКРОП столкновения
Источник: 24 Канал
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