ЛКП "Львовэлектротранс" должен был получить 32 миллиона евро от Международной финансовой корпорации (IFC). Мэр Львова Андрей Садовый считает сегодняшнее поведение депутатов популизмом.
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"Львовэлектротранс" хотел взять кредит на 100 новых троллейбусов
- Во время заседания сессии Львовского горсовета 8 июля депутаты не поддержали предоставление местной гарантии для получения ЛКП "Львовэлектротранс" 32 миллионов евро кредита.
- За эти деньги предприятие должно было приобрести 100 троллейбусов с автономным ходом и расширить контактную сеть города.
- По информации ZAXID.NET, депутаты должны были согласовать предоставление гарантии IFC о том, что "Львовэлектротранс" выполнит все условия сделки.
- Кредит предприятию планировали предоставить 2 траншами – один в гривнах, второй в евро.
- Средняя процентная ставка составила бы 10,8% годовых.
- "Львовэлектротранс" отдавал бы кредит в течение 10 лет.
Как проходило голосование
Во время обсуждения у депутатов возникли замечания об условиях кредита. Сначала Садовый поставил на голосование вопрос о переносе обсуждения, однако депутаты его не поддержали.
После этого на голосование был поставлен вопрос о поддержке кредита. "За" проголосовали только 42 депутата.
- фракция "Европейская солидарность" – 25 депутатов;
- "Самопомич" – 14;
- "Голос" – 1 народный избранник из 6 присутствующих;
- двое внефракционных депутатов.
В свою очередь, фракции "Варта" и "Свобода" не голосовали в полном составе.
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Садовый назвал решение депутатов популизмом
Садовый раскритиковал сегодняшнее решение депутатов и назвал их позицию популизмом.
Если вы спросите у депутатов, поддерживают ли они украинского производителя, все скажут: да-да, конечно. А когда вопрос выносится в сессионный зал, то "Самопомич" поддерживает, а большинство коллег из других фракций – нет. А почему? Да они сами не знают, почему,
– отметил городской голова.
По словам мэра, возможно, депутатам так сказали голосовать. По его мнению, списки, кто и как голосовал, нужно делать публичными, чтобы общественность города знала своих "героев".
"Львов последние годы инвестировал в производство собственных автобусов, трамваев и троллейбусов на заводе "Электрон" 1,5 миллиарда гривен. Государство также много обещает, но эти обещания пока не реализуются. Одни мы здесь, во Львове, помогаем. Поэтому когда депутаты так вставляют нож в спину, это неправильно", – добавил мэр.
По словам Садового, можно делать жизнь лучше уже сегодня, а можно играть в политические игры. Однако в этом нет логики, потому что это просто популизм.
"То есть мы поддерживаем национального производителя, Всемирный банк дает нам льготные условия, львовяне получают пользу, все – за! А депутаты, возможно, имеют шкурные интересы и боятся их озвучить, а потом торговаться", – заявил городской голова.