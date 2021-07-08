ЛКП "Львовэлектротранс" должен был получить 32 миллиона евро от Международной финансовой корпорации (IFC). Мэр Львова Андрей Садовый считает сегодняшнее поведение депутатов популизмом.

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"Львовэлектротранс" хотел взять кредит на 100 новых троллейбусов

Во время заседания сессии Львовского горсовета 8 июля депутаты не поддержали предоставление местной гарантии для получения ЛКП "Львовэлектротранс" 32 миллионов евро кредита.

За эти деньги предприятие должно было приобрести 100 троллейбусов с автономным ходом и расширить контактную сеть города.

По информации ZAXID.NET, депутаты должны были согласовать предоставление гарантии IFC о том, что "Львовэлектротранс" выполнит все условия сделки.

Кредит предприятию планировали предоставить 2 траншами – один в гривнах, второй в евро.

Средняя процентная ставка составила бы 10,8% годовых.

"Львовэлектротранс" отдавал бы кредит в течение 10 лет.

Как проходило голосование

Во время обсуждения у депутатов возникли замечания об условиях кредита. Сначала Садовый поставил на голосование вопрос о переносе обсуждения, однако депутаты его не поддержали.

После этого на голосование был поставлен вопрос о поддержке кредита. "За" проголосовали только 42 депутата.

фракция "Европейская солидарность" – 25 депутатов;

"Самопомич" – 14;

"Голос" – 1 народный избранник из 6 присутствующих;

двое внефракционных депутатов.

В свою очередь, фракции "Варта" и "Свобода" не голосовали в полном составе.

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Садовый назвал решение депутатов популизмом

Садовый раскритиковал сегодняшнее решение депутатов и назвал их позицию популизмом.

Если вы спросите у депутатов, поддерживают ли они украинского производителя, все скажут: да-да, конечно. А когда вопрос выносится в сессионный зал, то "Самопомич" поддерживает, а большинство коллег из других фракций – нет. А почему? Да они сами не знают, почему,

– отметил городской голова.

По словам мэра, возможно, депутатам так сказали голосовать. По его мнению, списки, кто и как голосовал, нужно делать публичными, чтобы общественность города знала своих "героев".

"Львов последние годы инвестировал в производство собственных автобусов, трамваев и троллейбусов на заводе "Электрон" 1,5 миллиарда гривен. Государство также много обещает, но эти обещания пока не реализуются. Одни мы здесь, во Львове, помогаем. Поэтому когда депутаты так вставляют нож в спину, это неправильно", – добавил мэр.

По словам Садового, можно делать жизнь лучше уже сегодня, а можно играть в политические игры. Однако в этом нет логики, потому что это просто популизм.

"То есть мы поддерживаем национального производителя, Всемирный банк дает нам льготные условия, львовяне получают пользу, все – за! А депутаты, возможно, имеют шкурные интересы и боятся их озвучить, а потом торговаться", – заявил городской голова.

Заметьте! Троллейбусы с автономным движением, по предварительным расчетам, смогут проходить на аккумуляторах до 15 километров. Так, их маршрут смог бы пролегать там, где пока нет контактной сети. Управление транспорта ЛГС предусмотрело несколько направлений, где могли бы ездить новые троллейбусы. В частности, говорится о Галицком перекрестке, улице Пасечной, районе ТРЦ King Kross Leopolis и центре города.