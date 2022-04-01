7 законов, которые приняли депутаты, имеют целью улучшить экономическое положение украинцев во время войны.

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Депутаты проголосовали за законопроект 4147 "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования национальной системы квалификаций". Его подготовили еще в 2020 году во время пандемии коронавируса, но тогда к нему были замечания. Их учли и подготовили обновленный вариант.

Этот закон предусматривает введение частичных квалификаций, что даст возможность быстрее трудоустраиваться при отсутствии соответствующего образования.

Также депутаты проголосовали за законопроект 7234, который предусматривает снятие любых ограничений для перехода на 2% систему налогов, а также возможность завозить материал для изготовления бронежилетов и бронированных машин без НДС и пошлины.

Также в нем предусмотрено определение особенностей налогообложения налога на прибыль предприятий при переходе на уплату единого налога третьей группы по ставке 2%, и при восстановлении уплаты налога после перехода с упрощенной системы налогообложения на общую.

Законопроект 5542-1, за который проголосовали депутаты, предусматривает:

гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после его завершения;

через 3 месяца после завершения военного положения в Украине сумма предельного размера возмещения средств по вкладам устанавливается на уровне 600 тысяч гривен.

Еще четыре законопроекта, за которые проголосовали депутаты: