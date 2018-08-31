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Депутаты Дубиль и Аверьянов банкротят агроактивы на Черниговщине

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Сельхозпредприятия
Сельхозпредприятия / bandurov.com

На ряд сельхозпредприятий с земельным банком свыше 4 тыс га в Черниговской области и их владельца оказывается давление путем проведения правоохранительными органами обысков в рамках уголовного производства, что не имеет отношения ни к этим компаниям, ни к их совладельцу Александру Головачу.

Об этом, ссылаясь на адвоката Владимира Качана, пишет в своей статье журнал "Корреспондент".

Всего в рамках этого производства прошло 20 обысков.

Это уголовное дело, как и фигурирующая в нем компания "Будсервискомплект", никогда не имело никакого отношения к Головачу и его близким, ни к компании "Промстройинновация",
– заявил он изданию.

Давление, по его мнению, осуществляется с целью рейдерского захвата в интересах бывших бизнес-партнеров Головача – народного депутата Валерия Дубиля и депутата черниговского облсовета Олега Аверьянова.

"Сегодня псевдособственники компании незаконно распоряжаются имуществом на сумму более 18 млн грн, о чем мы подали заявление в правоохранительные органы", – добавил он.

Дубиль и Аверьянов известные политики и бизнесмены, на счету которых несколько приватизированных после совершенного ими же банкротства госактивов, сообщается со ссылкой на расследование программы "Деньги" на телеканале "1+1".

В частности, речь идет об инфраструктуре прилуцкого аэродрома тактической авиации и Прилуцкого завода "Пожмашина".

В течение 6 лет директором завода был Олег Аверьянов. В результате искусственного увеличения за этот период кредиторской задолженности, предприятие было отчуждено в пользу ИК "Альянс", бенефициары которого скрыты за оффшором в Белизе.

По словам директора "Богдановского" Елены Кислой, аналогичная схема банкротства может быть применена и к сельхозактивам, принадлежащим ООО "Промстройинновация": "В период персонального управления хозяйством Олегом Аверьяновым – до конца 2015 года – урожай в "Богдановском" был самым низким в районе и области. За аренду земельным собственникам платили не более 3% за пай. Выручку перечисляли своим компаниям, переводили в наличные через рестораны "Хрущевка" и "Ляторе" в Прилуках. Все деньги вместо реинвестиций тратили на выборах и не развивали предприятие", – сообщила директор.

Политика совладельца Александра Головача, по ее мнению, расходилась с политикой Дубеля и Аверьянова. "Он (Александр Головач – ред.) потребовал всю прибыль перенаправить в развитие предприятия. Увеличил количество сотрудников на 60%. В 2018 году был запущен проект по выращиванию клубники с инвестиционным капиталом 6,8 млн грн, что обеспечило рабочими местами еще около 60 человек", – сообщила "Корреспонденту" Кислая.

Также, как сообщается в статье, по мнению адвоката Валерия Качана, информационная кампания, которая в последнее время развернута против отца Александра Головача, является частью этой рейдерской схемы.

Теги: Черниговская область Криминальные новости Агро 24
Источник: 24 Канал
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