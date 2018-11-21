Депутаты от БПП предложили наказывать тюрьмой клевету

Депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" выступили за введение уголовной ответственности за клевету. Авторами законопроекта являются Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин.

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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Как отметили депутаты в пояснительной записке, в последнее время в Украине свободу слова все чаще путают с вседозволенностью распространения ложных фактов.

Одним из последних случаев распространения ложной информации является случай с обвинениями, которые звучат со стороны некоторых СМИ в адрес народного депутата (Николая Паламарчука) о причастности к совершению особо тяжкого преступления (нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк – 24),

– говорится в тексте записки.

Также нардепы добавили, что в США и Евросоюзе за клевету применяют суровое наказание – от штрафов до 10 лет лишения свободы. Авторы законопроекта предлагают в Украине наказание за клевету – от штрафа в 3400-8500 гривен или исправительных работ до лишения свободы на 3 года.

Напомним, народные депутаты ранее хотели наказывать журналистов за клевету, в частности штрафом или тюрьмой. В 20 12 году в первом чтении 244 нардепа проголосовало за соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы авторства регионалов.