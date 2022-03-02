Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская дипломатия продолжает работать на победу. По его словам, дипломатический фронт пролегает по всем столицам мира.
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Дмитрий Кулеба о главных целях МИД
Министр выделил три основных задачи, которые находятся в разработке. Речь идет о:
- системное усиление обороны Украины,
- уничтожение российской экономики,
- "депутинизация" мира.
Дмитрий Кулеба добавил, что Украина мобилизовала международную антивоенную коалицию, которая уже насчитывает 86 стран и 15 международных организаций. Кроме того, Украина получает финансовую, гуманитарную и военную помощь.
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