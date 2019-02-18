Деревянко на автопробеге в Черновцах: 10% за растаможку – это наша ВОЛЯ

Кандидат в президенты Украины от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко принял участие в автопробеге "За доступную растаможку ЕвроАвто 10% для всех".

Автопробег состоялся в Черновцах в поддержку законопроектов №9518 и №9519, с участием более 500 автомобилистов и активистов партии "ВОЛЯ".

Деревянко подчеркнул, что законопроекты №9518 и №9519, которые он зарегистрировал в парламенте, направлены на упрощение налогообложения автомобилей и устанавливают ставку 10% за растаможку от стоимости авто.

"Это правильно для государства, для пенсионеров, для каждого украинца. Это 23 миллиарда гривен от бюджета только за первый год, когда эти законы начнут действовать", – подчеркнул политик.

Он добавил, что это совсем другое, чем предлагают владельцы системы, которые называются олигархами.

"Они хотят, чтобы каждый украинец ездил на российском или на китайском автомобиле, но положил 300-500 долларов им в карман. Их грабительский закон, в лучшем случае, даст в бюджет 10-11 млрд гривен в плюс, но одновременно 8 миллиардов в минус (это НДС и акциз от топлива, которые должны сжигать около 900 тысяч автомобилей, которые будут растаможены по их закону", – возмутился Деревянко.

Он пояснил, что власть хочет вымогательским образом собрать с людей 10-11 млрд грн. сейчас, но потом от 800 тысяч до миллиона автомобилей просто не будут ездить.

Зато принятие законов о 10% от стоимости автомобиля даст положительный эффект как для людей, так и для бюджета страны.

"10% за растаможку, плюс 3% в пенсионный фонд, когда вы ставите на регистрацию. Это 14 млрд гривен в бюджет сразу и еще дополнительно почти 9 миллиардов – суммы поступающие за год эксплуатации миллиона автомобилей. Миллион украинцев с колесами имеют возможность работать, зарабатывать на свою жизнь, на семьи, имеют возможность вести малый и средний бизнес – местные бюджеты получают налоги, рабочие места, и это абсолютный плюс", – пояснил кандидат в президенты.

Деревянко подчеркнул, что власть 4 года не слышит автомобилистов, так же как не слышит и всех украинцев, которые хотят жить в безопасной, развитой стране, а не выезжать за границу.

"Нас услышат тогда, когда мы начнем действовать, когда мы пойдем и снесем всю эту банду, всю эту систему через голосование, через наш выбор, когда сможем получить инструмент, который называется власть, чтобы уничтожить эту систему, которая нас держит в качестве рабов. Наш закон – это 10% для растаможки. Это наша воля", – призвал Деревянко.

"Они думают, что мы не будем во втором туре, а я вам говорю: мы будем во втором туре, если мы вместе все это сделаем", – подытожил кандидат в президенты.





Напомним, 31 января Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля. Соответствующие изменения депутат предлагает внести в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, сообщила пресс-служба нардепа.

Соавторами законопроектов стали более 80 представителей инициативных групп из большинства регионов Украины.