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      Деревянко на автопробеге в Черновцах: 10% за растаможку – это наша ВОЛЯ

      28 Читати новину українською
      Юрий Деревянко
      Юрий Деревянко / derevyanko.io

      Кандидат в президенты Украины от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко принял участие в автопробеге "За доступную растаможку ЕвроАвто 10% для всех".

      Автопробег состоялся в Черновцах в поддержку законопроектов №9518 и №9519, с участием более 500 автомобилистов и активистов партии "ВОЛЯ".

      Деревянко подчеркнул, что законопроекты №9518 и №9519, которые он зарегистрировал в парламенте, направлены на упрощение налогообложения автомобилей и устанавливают ставку 10% за растаможку от стоимости авто.

      "Это правильно для государства, для пенсионеров, для каждого украинца. Это 23 миллиарда гривен от бюджета только за первый год, когда эти законы начнут действовать", – подчеркнул политик.

      Он добавил, что это совсем другое, чем предлагают владельцы системы, которые называются олигархами.

      "Они хотят, чтобы каждый украинец ездил на российском или на китайском автомобиле, но положил 300-500 долларов им в карман. Их грабительский закон, в лучшем случае, даст в бюджет 10-11 млрд гривен в плюс, но одновременно 8 миллиардов в минус (это НДС и акциз от топлива, которые должны сжигать около 900 тысяч автомобилей, которые будут растаможены по их закону", – возмутился Деревянко.

      Он пояснил, что власть хочет вымогательским образом собрать с людей 10-11 млрд грн. сейчас, но потом от 800 тысяч до миллиона автомобилей просто не будут ездить.

      Зато принятие законов о 10% от стоимости автомобиля даст положительный эффект как для людей, так и для бюджета страны.

      "10% за растаможку, плюс 3% в пенсионный фонд, когда вы ставите на регистрацию. Это 14 млрд гривен в бюджет сразу и еще дополнительно почти 9 миллиардов – суммы поступающие за год эксплуатации миллиона автомобилей. Миллион украинцев с колесами имеют возможность работать, зарабатывать на свою жизнь, на семьи, имеют возможность вести малый и средний бизнес – местные бюджеты получают налоги, рабочие места, и это абсолютный плюс", – пояснил кандидат в президенты.

      Деревянко подчеркнул, что власть 4 года не слышит автомобилистов, так же как не слышит и всех украинцев, которые хотят жить в безопасной, развитой стране, а не выезжать за границу.

      "Нас услышат тогда, когда мы начнем действовать, когда мы пойдем и снесем всю эту банду, всю эту систему через голосование, через наш выбор, когда сможем получить инструмент, который называется власть, чтобы уничтожить эту систему, которая нас держит в качестве рабов. Наш закон – это 10% для растаможки. Это наша воля", – призвал Деревянко.

      "Они думают, что мы не будем во втором туре, а я вам говорю: мы будем во втором туре, если мы вместе все это сделаем", – подытожил кандидат в президенты.



      Напомним, 31 января Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты №9518 и №9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля. Соответствующие изменения депутат предлагает внести в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, сообщила пресс-служба нардепа.

      Соавторами законопроектов стали более 80 представителей инициативных групп из большинства регионов Украины.

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      Теги: Новости политики Юрий Деревянко Авто Пошлина
      Источник: 24 Канал
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