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      Деревянко предлагает ввести голосование на выборах через интернет или почту

      8 Читати новину українською
      Юрий Деревянко
      Юрий Деревянко / radiosvoboda.org

      Кандидат в Президенты Украины от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроект №10129 по обеспечению избирательных прав граждан Украины путем введения на выборах голосования по почте и интернет-голосования.

      Об этом сообщила пресс-служба политика.

      На парламентских и президентских выборах, которые состоялись в прошлом году, не было зафиксировано заоблачной явки избирателей: на участки пришли менее 60% украинцев. Аж 15% украинцев в прошлом году заявили о том, что не примут участие в выборах из-за того, что "не будут иметь такой возможности",
      – сообщил он.

      По мнению нардепа, это произошло из-за несовершенных и время-емких процедур изменения избирательного адреса, очередей на участках и других факторов, которые значительно осложняют процедуру голосования.

      "Особенно актуально это сегодня, когда несколько миллионов украинцев были вынуждены из-за отсутствия работы и средств для выживания их семей выехать для трудоустройства за границу, а несколько миллионов стали внутренними переселенцами из-за аннексии и оккупации части территории нашего государства. Эти граждане за свою беду, когда государство не смогло их защитить, сегодня еще и лишены права быть услышанными на выборах", – возмутился Юрий Деревянко.

      Он приводит примеры из мировой практики – досрочное голосование (Великобритания, США, ФРГ, Швеция, Россия, Беларусь); голосование по месту пребывания (Венгрия, США, Россия, Беларусь); голосование по почте (Великобритания, Венгрия, США, Франция); интернет-голосования (США, Франция).

      Законопроект предлагает внести изменения в законы Украины, которыми предусмотреть, что гражданин Украины, имеющий право голоса, может проголосовать на выборах путем интернет-голосования или путем голосования по почте, которые являются дополнительными способами голосования.

      Для этого гражданин должен лично обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей с письменным заявлением о голосовании по почте или подать электронную заявление в соответствии с Законом Украины "О электронные документы и электронное документооборот" за тридцать дней до дня голосования на выборах.

      Проектом также предполагается запретить голосование по почте или путем интернет-голосования с территории государства-агрессора Российской Федерации.

      Деревянко убежден, что на практике электронное голосование можно проводить дистанционно, используя личный гаджет при наличии электронной цифровой подписи.

      Кроме того, удерживать избирательные участки, напечатать бюллетени и подсчитывать "вручную" голоса станет ненужным. Инвестировать придется в создание и поздние обновления программного обеспечения. Такая стратегия позволит сделать онлайн-выборы дешевле, чем обычные бумажные.

      Юрий Деревянко убежден, что принятие данного законопроекта будет способствовать обеспечению реализации гарантированных Конституцией избирательных прав граждан Украины.

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      Теги: Новости политики Законодательство Юрий Деревянко
      Источник: 24 Канал
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