Деревянко предлагает ввести голосование на выборах через интернет или почту

Кандидат в Президенты Украины от партии "ВОЛЯ", народный депутат Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроект №10129 по обеспечению избирательных прав граждан Украины путем введения на выборах голосования по почте и интернет-голосования.

Об этом сообщила пресс-служба политика.

На парламентских и президентских выборах, которые состоялись в прошлом году, не было зафиксировано заоблачной явки избирателей: на участки пришли менее 60% украинцев. Аж 15% украинцев в прошлом году заявили о том, что не примут участие в выборах из-за того, что "не будут иметь такой возможности",

– сообщил он.

По мнению нардепа, это произошло из-за несовершенных и время-емких процедур изменения избирательного адреса, очередей на участках и других факторов, которые значительно осложняют процедуру голосования.

"Особенно актуально это сегодня, когда несколько миллионов украинцев были вынуждены из-за отсутствия работы и средств для выживания их семей выехать для трудоустройства за границу, а несколько миллионов стали внутренними переселенцами из-за аннексии и оккупации части территории нашего государства. Эти граждане за свою беду, когда государство не смогло их защитить, сегодня еще и лишены права быть услышанными на выборах", – возмутился Юрий Деревянко.

Он приводит примеры из мировой практики – досрочное голосование (Великобритания, США, ФРГ, Швеция, Россия, Беларусь); голосование по месту пребывания (Венгрия, США, Россия, Беларусь); голосование по почте (Великобритания, Венгрия, США, Франция); интернет-голосования (США, Франция).

Законопроект предлагает внести изменения в законы Украины, которыми предусмотреть, что гражданин Украины, имеющий право голоса, может проголосовать на выборах путем интернет-голосования или путем голосования по почте, которые являются дополнительными способами голосования.

Для этого гражданин должен лично обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей с письменным заявлением о голосовании по почте или подать электронную заявление в соответствии с Законом Украины "О электронные документы и электронное документооборот" за тридцать дней до дня голосования на выборах.

Проектом также предполагается запретить голосование по почте или путем интернет-голосования с территории государства-агрессора Российской Федерации.

Деревянко убежден, что на практике электронное голосование можно проводить дистанционно, используя личный гаджет при наличии электронной цифровой подписи.

Кроме того, удерживать избирательные участки, напечатать бюллетени и подсчитывать "вручную" голоса станет ненужным. Инвестировать придется в создание и поздние обновления программного обеспечения. Такая стратегия позволит сделать онлайн-выборы дешевле, чем обычные бумажные.

Юрий Деревянко убежден, что принятие данного законопроекта будет способствовать обеспечению реализации гарантированных Конституцией избирательных прав граждан Украины.