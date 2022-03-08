Прекращены импортные и экспортные поставки
Немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental объявил об остановке производства и бизнеса в России. Об этом заявили в компании, пишут российские СМИ.
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Continental приостанавливает работу на российском рынке из-за войны в Украине.
Мы приняли решение в свете войны против Украины и связанных с этим проблем временно приостановить производство,
– отметили в концерне.
Сообщается об остановке завода в Калуге. Также прекращены импортные и экспортные поставки продукции компании.
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