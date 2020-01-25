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      Государственный долг Украины: сколько денег придется отдать в 2020

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      Сколько Украине придется уплатить долга в 2020 году / Иллюстративное фото (pixabay)

      Госдолг Украины в процентах к ВВП снизился, однако Украина все же имеет немалые обязательства по выплатам в 2020 году. Речь идет о 400 миллиардах 700 миллионах гривен.

      Согласно открытым данным на сайте Министерства финансов, Украина в 2020 году должна оплатить 169 миллиардов 240 миллионов гривен по внешним долгам, а также 231 миллиард 460 миллионов гривен – по внутренним.

      Обратите внимание: Государственный долг Украины опустился до показателя, какой был при Януковиче

      Больше всего придется отдать в июле – сентябре, а меньше всего – в конце 2020 года (четвертом квартале). 

      Сколько денег придется отдать Украине в 2020 году (поквартальные данные)

      Первый квартал – 109,24 миллиарда гривен

      • По внутренним долгам – 74,69 миллиарда.
        Интересно, что 17,49 миллиарда из них – это обслуживание долга (условно говоря, проценты за кредит), а 57,21 миллиарда – погашение. 
      • По внешним долгам – 33,55 миллиарда гривен.
        Здесь ситуация с процентами другая: 18,64 миллиарда – это обслуживание, и только 14,91 миллиарда – погашение. 

      Что такое внутренний и внешний долг страны?

      Внешний долг – это долг государства перед другими странами либо международными организациями или финансовыми учреждениями.

      Внутренний долг – это долг правительства (например, через продажу облигаций внутреннего государственного займа), который обеспечен имуществом государства. 

      Второй квартал – 101,97 миллиарда гривен

      •  62,51 миллиарда по внутренним долгам.
      •  39,46 миллиарда по внешним. 

      Третий квартал – 153,83 миллиарда гривен

      • По внутренним долгам 67,28 миллиарда гривен.
      • По внешним – 86,55 миллиарда. 

      Четвертый квартал – 36,66 миллиарда гривен

      • По внутренним долгам – 26,97 миллиарда.
      • По внешним – 9,69 миллиарда. 

      Важно! Что такое внешний долг страны и кому должны украинцы – читайте в материале 24 канала. 

      Сколько надо будет платить в последующие годы

      • В 2021 году Украина, как запланировано, должна уплатить меньше, чем в 2020: 335,92 миллиарда гривен.
      • В 2022 году – до 230,64 миллиарда гривен.
      • В 2023 году – до 226,7 миллиарда.
      • В 2024 году – 265,74 миллиарда.

      Все эти данные, конечно, будут актуальными, если государственный долг Украины не будет расти за счет новых кредитов. 

      Занимательное: если вспомнить данные электронного переписи населения, то там говорится о 16 миллионах 458 тысячах украинцев основного трудоспособного возраста. Если выплату госдолга Украины в 2020 разделить на всех, получится лишь по 24 гривны с человека. 

      госдолг
      По состоянию на конец 2019 госдолг Украины составляет 1,99 триллиона гривен / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Министерство финансов Украины Деньги госдолг Новости Украины
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