Государственный долг Украины: сколько денег придется отдать в 2020

Госдолг Украины в процентах к ВВП снизился, однако Украина все же имеет немалые обязательства по выплатам в 2020 году. Речь идет о 400 миллиардах 700 миллионах гривен.

Согласно открытым данным на сайте Министерства финансов , Украина в 2020 году должна оплатить 169 миллиардов 240 миллионов гривен по внешним долгам, а также 231 миллиард 460 миллионов гривен – по внутренним.

Обратите внимание: Государственный долг Украины опустился до показателя, какой был при Януковиче

Больше всего придется отдать в июле – сентябре, а меньше всего – в конце 2020 года (четвертом квартале).

Сколько денег придется отдать Украине в 2020 году (поквартальные данные)

Первый квартал – 109,24 миллиарда гривен

По внутренним долгам – 74,69 миллиарда.

Интересно, что 17,49 миллиарда из них – это обслуживание долга (условно говоря, проценты за кредит), а 57,21 миллиарда – погашение.

По внешним долгам – 33,55 миллиарда гривен.

Здесь ситуация с процентами другая: 18,64 миллиарда – это обслуживание, и только 14,91 миллиарда – погашение.

Что такое внутренний и внешний долг страны?



Внешний долг – это долг государства перед другими странами либо международными организациями или финансовыми учреждениями.



Внутренний долг – это долг правительства (например, через продажу облигаций внутреннего государственного займа), который обеспечен имуществом государства.

Второй квартал – 101,97 миллиарда гривен

62,51 миллиарда по внутренним долгам.

39,46 миллиарда по внешним.

Третий квартал – 153,83 миллиарда гривен

По внутренним долгам 67,28 миллиарда гривен.

По внешним – 86,55 миллиарда.

Четвертый квартал – 36,66 миллиарда гривен

По внутренним долгам – 26,97 миллиарда.

По внешним – 9,69 миллиарда.

Важно! Что такое внешний долг страны и кому должны украинцы – читайте в материале 24 канала.

Сколько надо будет платить в последующие годы

В 2021 году Украина, как запланировано, должна уплатить меньше, чем в 2020: 335,92 миллиарда гривен.

В 2022 году – до 230,64 миллиарда гривен.

В 2023 году – до 226,7 миллиарда.

В 2024 году – 265,74 миллиарда.

Все эти данные, конечно, будут актуальными, если государственный долг Украины не будет расти за счет новых кредитов.

Занимательное: если вспомнить данные электронного переписи населения , то там говорится о 16 миллионах 458 тысячах украинцев основного трудоспособного возраста. Если выплату госдолга Украины в 2020 разделить на всех, получится лишь по 24 гривны с человека.