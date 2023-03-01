Дело в том, что захватчики рассчитывали на достаточно сильный операционный темп. Они намеревались достаточно быстро овладевать нашими территориями. Об этом 24 Канала рассказал заместитель начальника Военно-морских сил ВСУ Украины (в 2004 – 2020 годах) Андрей Рыженко.

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При каком условии россияне имели бы успех

Как замечает Рыженко, даже 24 февраля в 6 утра была информация о том, что россияне высадили десант в Одессе и Мариуполе. Но этого не было. Первая попытка высадки десанта прошла 1 марта. Но 810 бригада морской пехоты отказалась высаживаться и корабли вернулись в Севастополь. Хотя их практически можно было увидеть в Одессе. Всего в марте было три попытки.

Со временем россияне стали понимать, что начальные планы не реализуются. Десант в Одессе мог бы быть более или менее успешным, если бы кроме сил с моря по Одессе работали силы с восточного направления – для этого нужно было взять Николаев и активизировать силы так называемого Приднестровья, где есть российский контингент,

– объяснил специалист.

Тогда речь могла идти об осаде Одессы и так далее. Это был, по меньшей мере, усиленный батальон морской пехоты, ведь подходило 6 больших десантных кораблей с кораблями снабжения.

Прежде всего, действовала наша береговая артиллерия. Когда россияне выяснили, что у нас есть ракетные комплексы, они отказались от этого и начали охоту за нашими объектами, расположенными на берегу. Это четко демонстрируют удары врага ракетами Х-59 по Одесщине,

– подчеркнул Рыженко.

Он отметил, что российские корабли достаточно старые, ПВО у них фактически нет. Она есть разве что у новейших фрегатов серии "Адмирал". Так, оккупанты понимали, что большинство кораблей не дойдут до нашего побережья. Кроме того, сработали мины.

"Это позволило нам сконцентрировать силы на направлениях, которые могли быть потенциально использованы для высадки. Все это не позволило россиянам реализовать свои планы. Хотя они прислали в Черное море дополнительно 6 десантных кораблей из северного и балтийского флотов для усиления группировки и высадки десанта", – подытожил Андрей Рыженко.