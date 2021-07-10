В рамках воздушного компонента международных учений, во время отработки одного из эпизодов – парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный – произошла нештатная ситуация.

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Парашютиста отнесло в открытое море

Резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло далеко от острова и он был вынужден приводниться на море.

В то же время в морском компоненте уже развивалась "свободная игра". В этой фазе учений участники получают вводные внезапно, без предварительного согласования. Не имея времени на подготовку, экипажи кораблей и катеров должны реагировать немедленно и слаженно.

Получив информацию о начале поисково-спасательной операции пропавшего парашютиста, все силы морского и воздушного компонентов направили в район поиска. Кроме того, привлекли пост технического наблюдения и вахту маяка острова.

Погода осложняла поиски – шел проливной дождь, дул сильный ветер, "взволнованным" было и море.

Более 2 часов десантник был в воде

Через полчаса в район поиска прибыл катер Морской охраны проекта "Гриф", который обследовал место инцидента и нашел пропавшего парашютиста. Он был на расстоянии более 1,5 километра к югу от Змеиного.

Бойца более 2 часов держали на воде специальные средства спасения, которыми он был снаряжен перед десантированием. К счастью, все закончилось успешно – десантника подняли на борт катера и передали медикам.

Обратите внимание! 10 июля в Черном море завершились учения "Си Бриз-2021", которые стартовали еще 28 июня. Они стали самыми масштабными за всю историю.

Спасение парашютиста, который 2 часа провел в открытом море: видео