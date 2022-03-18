В районе населенного пункта Кульбакино, что под Николаевым, украинские воины-десантники разбили и уничтожили одно из подразделений 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ ВС России вместе с заместителем командира взвода.

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Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

При осмотре личных вещей уничтоженного заместителя командира взвода – командира боевой машины сержанта Маргаряна Эдуарда Араиковича, был обнаружен поименный список личного состава 1 и 3 ВДВ, и 3 подраздела 1 БТГр воинской части 54801, где указаны все контакты близких родственников и места жительства 20 оккупантов, которые тоже были ликвидированы.

Сообщается, что некоторые из них уже не в первый раз участвовали в подобных зверствах. Об этом свидетельствуют записи в военных документах.

Теперь этот шлак навсегда остался лежать в степях нашей священной земли,

– говорится в сообщении.