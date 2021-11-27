Не вдаватимемо, що ця маячня про Україну в Альянсі як загроза нацбезпеці Росії щось дійсно означає. Бо цю тезу дуже полюбляють (як на болотах, так і в нас) використовувати різні проросійські політики та пропагандисти.

Обратите внимание Российских пропагандистов до сих пор трясет из-за назначения Резникова

Мовляв, окупація Криму та частини Донецької та Луганської області були неминучими, адже в Московії не було інших варіантів. У них і так біля кордонів вже є бази НАТО, Балтійські країни, Туреччина через море, доволі близько Польща.

Тому не треба говорити про "червоні лінії" як елемент нацбезпеки. Мотивація дій Московії щодо нас значно простіша – імперська "шиза".

Саме тому їм там болісно спостерігати за нашими успіхами в євроатлантичному напрямі. Вони відчувають, що важелів впливу на Україну все менше, звідти і істерика, звідти і гра м'язами на кордонах.

"Україну перетворили на один великий військовий полігон. Не минає і дня, щоб на території країни не стартували чергові навчання одночасно в Херсонській області на кордоні з Кримом та тренування десантних підрозділів по Житомиру. За кожними такими маневрами, як мінімум, стоять інструктори НАТО", – мовиться на російському ТБ.



В Московії істерика через інструкторів НАТО / Фото Atlantic Council

Пропаганда Московії майже не бреше

А, як максимум, Єнс Столтенберг чи хто? Однак загалом це той рідкісний випадок коли пропаганда Московії майже не бреше.

Так, наші військові постійно тренуються, однак і ні далеко не за кожними навчаннями стоять інструктори НАТО, ні Україну не перетворили на полігон. Ще мені подобаються місця, які назвали:

Херсонська область, де навчання відбуваються постійно, особливо після окупації Криму;

Житомир, де власне десантники також не сидять без діла.

"У порівнянні з минулим 2020 роком – у 3 рази більше військових кораблів та підводних човнів, у 5 разів більше літаків, іноземні угруповання – до 12,5 тисяч осіб за законом можуть перебувати в Україні постійно. Це одна велика військова база НАТО", – говорять пропагандисти.

Військова база НАТО – в Україні

Порівняймо із 2020 роком, коли пандемія COVID-19 стала шоком для всього світу. Та й у 2020 році Московія влаштовувала біля наших кордонів гарцювання своїх військ.

Щодо великої бази НАТО, просто відчуйте усю дешевизну маніпуляції. Якщо за законом можуть перебувати 12,5 тисяч військових, це не означає, що вони тут перебувають, на жаль.

Та й загалом не повинно хвилювати Московію, з ким ми тренуємось, хто нам продає зброю і хто готовий допомагати.

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"Один поверх Служби безпеки заповнений американцями, один поверх у Міністерстві оборони теж віддали для іноземних радників", – кажуть в Росії.

Водночас підвал під московитів зарезервований. Ці фантазії хворих експертів хоч вже і не дивують, але все ще викликають посмішку.



"В Росії – фантазії хворих експертів" / Фото Getty Images

Фантазії, які не викликають посмішку

"Дату, коли це почалося назвати легко – 21 листопада 2013 року. Тоді на Майдан Незалежності в Києві вийшли протестувальники "Україна – це Європа". У перші дні – нечисленні студенти, але за акцією відразу ж уважно стежать усі Західні посольства, вимагаючи, щоб влада не чіпала навіть агресивних провокаторів, вони ж діти.

До середини грудня Майдан розростається, перетворюючись на гігантський табір, з барикадами, наметами та централізованим постачанням", – говорять пропагандисти.

А ось ці фантазії вже посмішки не викликають. Не з Майдану розпочалось "все це", а з початком російсько-української війни.

І взагалі щодо хронології подій Революції Гідності, то Майдан став масовим явищем після силового розгону 30 листопада. Подальшу маячню про революцію навіть не показуватиму, там все надто огидно.

"Мало хто пам'ятає, але до Майдану Україна взагалі мала позаблоковий статус, це було записано в Конституції країни. Цю норму анулювали відразу ж. За Порошенка внесли шлях до НАТО. За Зеленського вперше в історії країни ухвалили військову доктрину, яка цей рух підтверджує", – говорять на російському ТБ.



Рух України в НАТО закріплений на найвищому рівні / Фото Getty Images

В Україні багато хто пам'ятає про позаблоковість. Бо з її наслідками доводиться боротись і досі. Те, що зараз рух в НАТО закріплений на найвищому рівні – це однозначно позитивний момент.

"Там вказаний і єдиний військовий супротивник України – Росія. Зрозуміло, хто до цього конфлікту підштовхує – новий український міністр оборони Рєзніков одразу після призначення, разом із ним – усі вищі армійські чини", – кажуть пропагандисти.

Не починаймо. До США Резніков побував, як мінімум, в районі проведення ООС та "Десні". У доктрині визначили єдиним противником для України – Росію.

А що власне московитів бентежить? Хтось ще окуповував наші території, хтось ще веде проти нас бойові дії?

Так, розумію, Білорусь не зовсім певна на наших кордонах. Інколи там угорці роблять щось незрозуміле. Все ж, логічно, що в нашій воєнній доктрині противником визначена країна, яка розпочала проти нас війну.

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Ще про те, хто нас підштовхує до цього конфлікту, з натяком на США. Знову ж, не вони цю війну розпочали, не вони окуповують наші території, не з Алабами військових вели обстріли, не бойові ескімоси Аляски в танках під Дебальцево горіли.

Тому не треба говорити про США. Ніхто нікого ні до чого не підштовхує. Це ви, московити, сюди залізли. Ви про це ще неодноразово пошкодуєте.

Про проросійського журналіста Дмитра Співака та повномасштабну війну – дізнайтесь у повному випуску програми.