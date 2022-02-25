Украинская омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что от действий агрессора пострадали два малолетних ребенка в Кондрашовке на Харьковщине и 12-летний ребенок в Мелитополе. Россияне попали артиллерийскими снарядами в частные дома.

Обратите внимание Ахтырку обстреляли "Ураганами": есть погибшие и раненые, среди них – дети

В Ворзеле Киевской области в результате обстрела тяжелой бронетехникой дома ребенка – под угрозой жизни и здоровья 51 ребенок, из которых 3 имеют тяжелые пороки здоровья, 15 младенцев.

Россия повредила 2 корпуса заведения.

В то же время на Сумщине в Ахтырке, где идут тяжелые бои, российские военные обстреляли укрытия и детский сад. Среди погибших и раненых – дети.

Агрессор нарушает права детей, закрепленные в Конвенции ООН

Людмила Денисова отметила, что действия агрессора нарушают права детей, закрепленные в Конвенции ООН о правах ребенка и обязанность обеспечения защиты детей, которых касается вооруженный конфликт.

"Призываю международное сообщество проявить свою преданность принципу "чужих детей не бывает" и усилить санкционный давление на Россию с целью прекращения вооруженного вторжения на территорию Украины и нарушение основополагающего права детей – права на жизнь и здоровое развитие", – написала омбудсмен.

По ее словам, сейчас необходимо отрезать Россию от SWIFT, защитить украинское воздушное пространство и направить войска НАТО в Украину.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу на разных фронтах в разных уголках страны. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

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