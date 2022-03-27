Яркие фото из марша солидарности с украинским народом обнародовали на странице посольства Украины в Британии.

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По данным дипломатов, марш объединил десятки тысяч человек. Большинство из них держали в руках желто-голубые флаги, плакаты в поддержку Украины, а также надели украинские веночки. В марше приняли участие представители украинской диаспоры.

Сегодня Лондон еще раз показал, как нужно стоять с Украиной. Десятки тысяч людей прошли маршем по городу и проявили солидарность с украинским народом,

– отметили в посольстве.

На плакатах можно заметить призывы НАТО закрыть небо и вопрос "Кто следующий?".

В Лондоне состоялся марш в поддержку Украины / Фото посольства Украины в Британии

Заметим, что Британия решительно осуждает агрессию России против Украины и помогает нашей стране. Да, 26 марта британское правительство ввело новые санкции против 65 физических и юридических лиц, причастных к войне, которую Россия развязала в Украине.

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