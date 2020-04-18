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      Десятки людей в Днепре стояли в очереди в Троицкую церковь: чем закончилось

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      Очередь в Днепре в Троицкую церковь / dp.informator.ua

      Почти сотня верующих Троицкой церкви в Днепре сформировала большую и тесную очередь к храму. Некоторые из них стояли без масок и не соблюдали ограничений социальной дистанции. Правоохранители составили протокол.

      О распространении прихожанами режима карантина в Днепре сообщает "Информатор".

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      Примерно 80 человек 17 апреля, в 19:30, решили, что в разгар эпидемии крайне необходимо сходить в церковь,
      – говорится в сообщении.

      Скопление людей возле храма заметил местный житель, который проезжал мимо. Человек подошел к храму и вызвал полицейских.


      Очередь из верующих в Троицкую церковь в Днепре / Фото "Информатора"

      По словам активиста, прихожанам и священнику не понравилась его присутствие. "Не били, но физически вытолкали и угрожали избить меня и разбить телефон", – рассказал он.

      Впоследствии приехали правоохранители, которые составили протокол.

      Как Церковь рекомендует праздновать Пасху

      • УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
      • Дома можно прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой.
      • УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
      • В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.

      Ограничения через карантин в Украине / инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Пасха Религия Новости Днепра
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