Десятки людей в Днепре стояли в очереди в Троицкую церковь: чем закончилось

Почти сотня верующих Троицкой церкви в Днепре сформировала большую и тесную очередь к храму. Некоторые из них стояли без масок и не соблюдали ограничений социальной дистанции. Правоохранители составили протокол.

О распространении прихожанами режима карантина в Днепре сообщает "Информатор".

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Примерно 80 человек 17 апреля, в 19:30, решили, что в разгар эпидемии крайне необходимо сходить в церковь,

– говорится в сообщении.

Скопление людей возле храма заметил местный житель, который проезжал мимо. Человек подошел к храму и вызвал полицейских.



Очередь из верующих в Троицкую церковь в Днепре / Фото "Информатора"

По словам активиста, прихожанам и священнику не понравилась его присутствие. "Не били, но физически вытолкали и угрожали избить меня и разбить телефон", – рассказал он.

Впоследствии приехали правоохранители, которые составили протокол.

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УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.

Дома можно прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой.

УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.

В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.

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