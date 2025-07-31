Площадь пожара составляла 20 000 квадратных метров. Внутри все сгорело до основания, в том числе и продукты. Об этом рассказала в эфире 24 Канала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Свидетель рассказал детали попадания в предприятие

На момент удара работники находились на перерыве. С одной стороны, это спасло многих от гибели, с другой – столовая и бытовые помещения располагались в тех же зданиях. В результате удара погиб охранник, еще 5 человек получили ранения.

Главный инженер разбитого предприятия Сергей Молчанинов на момент атаки находился на крыше этих зданий. Он чудом остался живым и невредимым.

Взрывной волной меня отбросило. Я уже пришел в себя на крыше. Ни грохота, ни свиста, ничего не было – вдруг бах, и все. Сидел охранник, который находился в том же складе, и внезапно пострадал. Шок, осколок прошел сквозь одежду – он показывал,

– рассказал Сергей Молчанинов.

Сергей проверял, не протекает ли крыша – как по техническим причинам, так и из-за предыдущих обстрелов. Ведь Васищево – это территория, которую в конце мая и в июне россияне интенсивно обстреливали, уничтожив почти все гражданские предприятия, в том числе и склады.

По предварительным данным, враг нанес удар из установок С-300 или С-400. Взрывотехники сейчас устанавливают точный тип вооружения – это может занять несколько дней.

Россияне уничтожают бизнес региона

Это был исключительно гражданский объект. В то же время российские Telegram-каналы уже начали распространять видео момента попадания и заявлять, якобы на территории хранились дроны или другое военное оборудование, а сам объект был связан с Вооруженными Силами Украины.

Это гражданское предприятие, никаких военных объектов рядом нет, военных на этом предприятии нет. Это опять же просто уничтожение нашего бизнеса, это просто террор нашего местного населения,

– отметил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Трое чрезвычайников пострадали именно во время тушения пожара.

"Этот пожар четвертого класса сложности – один из самых тяжелых. Большая площадь возгорания и быстрое распространение пламени значительно усложняют его ликвидацию. Однако принимаются все необходимые меры для полного тушения", – рассказал руководитель ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Астахов.

В Васищево было сосредоточено немало гражданских предприятий различного профиля. Большинство из них или уничтожены, или серьезно повреждены. Рабочие места исчезают, ситуация усложняется. Некоторые предприятия вместе с коллективами вынуждены переезжать за пределы Харьковской области – в Центральную или Западную Украину.

Вследствие таких ударов именно Харьков теряет рабочие места. Удары из комплексов С-300 и С-400 в последнее время стали редкостью для региона. Сейчас, как и в других областях, чаще применяются атаки беспилотниками.