Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По данным Харьковской городской власти, беспилотники нового типа – это "Черника". Россия в третий раз обстреливает этими беспилотниками Харьков. Они легкие и полностью пенопластовые.

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Часть дрона зацепилась за крышу дома

Сейчас Харьковская ОГА и полиция эти беспилотники маркируют как беспилотники неустановленного типа. Специалистам для окончательного вывода нужно тщательно исследовать дроны. Два из них направили в Индустриальный район: сначала в парк отдыха – там произошел взрыв, но значительных повреждений не было. Другой удар "Черники" пришелся по частному сектору.

Здесь тоже счастливый случай, потому что беспилотник не разорвался. Взрывотехникам пришлось работать на месте. Разлетелся этот БпЛА на части, зацепился, как думают люди, за крышу – и не произошло взрыва,

– рассказала Анна Черненко.

Полицейские и взрывотехники призывают людей в таких случаях не собирать части и не проверять территорию самостоятельно. В этом случае боевая часть упала и не взорвалась. В доме, за который зацепился беспилотник, не проживали люди – они уехали в Европу, а соседи уже вызвали специалистов.

Часть беспилотника "Черника"/Фото 24 Канала

"Даже если вы слышите какой-то небольшой акустический эффект от беспилотника, понимаете – не идите, не проверяйте, не трогайте. Взрывная часть довольно большая – как для такого, скажем, легкого беспилотника. Если все же подтвердится, что это "Черника", то взрывная сила – даже несмотря на легкость – для человека, для имущества может быть серьезной", – сказала Черненко.

Обломок беспилотника "Черника"/Фото 24 Канала

Очевидец Сергей Козлович рассказал, что после прилета пошел осмотреть территорию и увидел остатки беспилотника. Тогда мужчина позвонил в полицию.

"Осмотрел территорию, увидел крыло, увидел двигатель наверху, увидел аккумулятор брошенный – и понял, что что-то где-то еще в кустах валяется. После этого вызвал полицию. Потом дождались взрывотехников – нашли боевую часть. Не разорвалась, ее уже изъяли. Потому что взрывотехники говорят – где-то 2,5 килограммов. Это немало", – рассказал очевидец Сергей Козлович.

Крыло беспилотника "Черника"/Фото 24 Канала

В этом районе беспилотник с небольшой частью боевого заряда врезался в машину. Обошлось лишь поврежденными машинами и испугом для водителя. Однако это может быть очередным испытанием оружия россиянами на территории Харькова и среди гражданского населения.