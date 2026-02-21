Виталий Кличко встретился с мэром Парижа Анн Идальго, которая привезла в Киев большие генераторы

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с городским головой Парижа Анн Идальго и членами французской делегации. Последние передали украинской столице партию больших генераторов.

Об этом Кличко сообщил в телеграмме.

Какую помощь оказала Киеву французская делегация?

По словам мэра Киева, французские друзья привезли генераторы, которые в условиях энергетического кризиса так нужны Киеву.

"Сегодня прибыли 4 генератора. В ближайшие дни ожидаем еще 4. В общем их будет 8. Мощностью по 112 кВт", – рассказал Кличко.

Он отметил, что за время полномасштабной войны Анн Идальго уже в шестой раз посещает Киев. В частности, во время первого визита в апреле 2022 года Киев и Париж подписали Соглашение о дружбе и сотрудничестве.

"С начала полномасштабной войны мэрия Парижа присылала Киеву всевозможную гуманитарную помощь. В частности, генераторы и другое крайне необходимое оборудование. И сегодня Анн Идальго приехала не с пустыми руками. От общины Киева поблагодарил партнеров за всю оказанную помощь и поддержку. И вручил мэру Парижа высшую награду от Киева – "Знак Почета". Уверен, что наши города и в дальнейшем продолжат эффективное сотрудничество!" – подчеркнул Кличко.



Анн Идальго получила высшую награду от Киева – "Знак Почета" / Фото взято из телеграмма Виталия Кличко

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с министром иностранных дел Австрии Беатой Майнль-Райзингер. Обсуждали помощь и участие в восстановлении нашей страны, а также перспективы вступления Украины в ЕС.