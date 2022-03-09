Владимир Зеленский назвал атаку по детской больнице зверством. Глава государства подчеркнул, что мир является соучастником этого преступления, потому что отказывается закрывать небо.

Обратите внимание Роддом, больница, детское отделение и терапия уничтожены, – глава ОВА о разрушениях в Мариуполе

Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно приостановите убийства! У вас есть сила. Но, похоже, теряете человечность,

– заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил видео с последствиями разрушения детской больницы. Напомним, что количество жертв и пострадавших сейчас устанавливается.

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