Дети рассказали, что их били в лагере: как это объяснила администрация

Вожатый бил детей в лагере, заставлял мальчиков бить друг друга, запугивал и издевался. С такой жуткой информацией к журналистам 24 канала обратились родители потерпевшего ребенка. Говорят, что 10-летний Андрей поехал отдыхать, а вернулся домой с синяками и ссадинами. В лагере же заявили, что наоборот не Андрей с ребятами потерпевшие, а вожатый, который теперь якобы страдает от клеветы.

"Сахарок", "тормоза", "фанера" – каждое это слово для 10-летнего Андрея означает разновидность издевательств.

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"Сахарок" – мелкие синяки, "тормоза" – огромный синяк с гематомой на бедре, "фанера" – удары в солнечное сплетение – это уже на судмедэкспертизе указали", – рассказала мать мальчика.

И все эти издевательства, заверил Андрей, ощутил на себе, когда отдыхал в летнем лагере. Домой вернулся с гематомами, синяками и ссадинами. Говорит, их 23-летний вожатый Даниил Бабичев регулярно истязал воспитанников. Еще и его двоюродный брат, который является вожатым другого отряда, помогал в этом.



Потерпевший мальчик

Мальчик утверждал, что дети не рассказывали родителям и администрации лагеря, потому что боялись еще более жестоких пыток. Также добавил, что вожатые натравливали мальчиков друг на друга. "Выдали нам пачку сухих детских завтраков, и один это просто доел. Тогда нас заставили его побить. А кто его не бил, тех били они", – вспомнил Андрей.

Был у нас один мальчик Артем. Когда его били, он сказал, что "я расскажу директору", то они продолжали его бить дальше. А как-то после этого его закрыли в палатке и избили,

– заявил пострадавший Андрей Тутов.

Директор лагеря заявил, что вожатый Даниил не палач, а образцовый воспитатель. А все эти рассказы – клевета. Детей же назвал фантазерами. По его версии, проблемными являются именно воспитанники. Мол, это вожатый натерпелся от их выходок, потому что пришлось унимать.



Дети с вожатым

"Других детей обматывали туалетной бумагой и еще что-то там делали такое. Устроили такой погром, что ему пришлось унимать их, растягивать, чтобы они успокоились", – заявил директор лагеря Владимир Шевчук. Также пояснил, что телесные повреждения дети могли получить во время упражнений.

И веревки, и на саблях занимаются, и на лошадях. Искусство боя гопак, переправа, походы по озеру. То есть синяки или мелкие порезы можно получить где угодно,

– рассказал директор лагеря Владимир Шевчук.



Владимир Шевчук

Уверяет, что регулярно бить детей так, чтобы этого не заметили, невозможно. Потому воспитанники под постоянным присмотром двоих заместителей директора и методиста, который контролирует работу вожатых. А еще в лагере за детьми следят медик и психолог.

Кроме этого, лично он ежедневно по несколько раз общался с детьми и ни разу побоев не замечал. Предполагает, что дети оговаривают вожатого, потому что им не хватает родительского внимания.



Дети в лагере

Родственников детей такие объяснения не устраивают, и они обратились в полицию. Судмедэксперты травмы Андрея оценили, как легкие. Если правоохранители докажут, что вожатый бил детей намеренно, ему грозит штраф до 850 гривен, общественные или исправительные работы.