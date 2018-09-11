Детский телеканал "ВОЛЯ CINE + KIDS" осуществит мечты украинских принцесс

Не сдерживай мечтаний, принцесса! В столице стартовал фестиваль диснеевских мультфильмов.

В течение месяца, на большом экране будут демонстрировать истории четырех знаменитых принцесс. На открытии для гостей устроили фотозону, место для интерактивных развлечений и аквагрима. Фестиваль проводится при поддержке детского телеканала "ВОЛЯ CINE + KIDS".

Мы очень рады совместно с компанией Дисней сделать этот праздник для наших девочек, для маленьких принцесс, которые любят каждого своего персонажа, свою принцессу. И в них видят сильные, положительные качества для себя. Наша телеканал "ВОЛЯ CINE + KIDS" – единственный телеканал, который подает гражданам Украины, детям Украины этот контент в формате HD,

– рассказала директор по маркетингу ВОЛЯ Виктория Цомая.

Чтобы побудить детей мечтать и достигать большего, телеканал "ВОЛЯ CINE + KIDS" разыграл подарочные сертификаты на воплощение мечты юных украиночек. Для этого родителям нужно было написать, кем мечтают стать их принцессы.



"Мы пришли на конкурс принцесс. Я и моя дочь Мария. И вот мы получили сертификат на осуществление мечты моей принцессы. Она решила, что хочет стать дизайнером, возможно, одежды. А возможно, причесок", – поделилась мать победительницы конкурса Татьяна Атаджанова.



Фестиваль будет проходить в выходные дни, до 30 сентября. Кроме того, мультфильмы от студии Дисней доступны зрителям канала "ВОЛЯ CINE + KIDS" в формате высокой четкости. Их можно просматривать на английском.