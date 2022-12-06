Какими будут новые санкции против России
СМИ со ссылкой на осведомленные источники пишут, что ограничения, вероятно, будут иметь исключения для определенных товаров – например, титана и палладия, где Россия является критически важным поставщиком.
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Конкретный характер запретов на инвестиции в горнодобывающую индустрия России все еще определяется.
Предложения к девятому пакету санкций ЕС против России:
- запрет на вещание четырех российских телеканалов;
- экспортный контроль за продукцией двойного назначения стоимостью более 2,3 млрд евро, которые РФ может употреблять для производства вооружения;
- запрет на сделки с тремя российскими банками;
- санкции против 180 физических и юридических лиц из России;
- запрет на сотрудничество с русскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.
Пакет санкций будет обсужден постоянными представителями стран-членов ЕС на этой неделе и может быть утвержден на саммите лидеров Евросоюза 15 декабря.
Что этому предшествовало
В воскресенье стало известно, что Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России, который может быть утвержден уже через неделю.
Ранее СМИ писали, что в него планируют добавить ограничения против российского сектора беспилотных летательных аппаратов.