Видео с местного кладбища девушка опубликовала в TikTok. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Днепра.
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В Днепре подросток танцевала на могилах
Несовершеннолетняя жительница Днепра сняла видео в соцсети, где танцует под российский трек у надгробий на кладбище Соборного района города.
В песне российского исполнителя говорится о каннибализме, звучит много нецензурной лексики.
На ситуацию отреагировали правоохранители. Ювенальная полиция установила личность девушки – оказалось, что это 17-летняя местная жительница.
С девушкой и ее матерью провели профилактические беседы о недопустимости подобного поведения вблизи мест захоронений.
В отношении несовершеннолетней составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Вопрос будет назначать ей суд.
За такое правонарушение может грозить наказание в виде:
- штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн);
- от 40 до 60 часов общественных работ;
- до 1 месяца исправительных работ с отчислением части заработка;
- до 15 суток административного ареста.