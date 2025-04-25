Переезд в Украину девушка начала планировать за полгода до своего совершеннолетия. Как девушка выезжала из оккупированной Макеевки – сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Как девушка сбежала из оккупированного Донецка

Когда Россия оккупировала Макеевку под Донецком, девочке было всего 7 лет. Тогда она не понимала, что происходит, почему везде ходят военные и все такое заброшенное. По словам девушки, в течение долгого времени она считала, что такая жизнь является нормальной, однако с каждым годом она начала осознавать, что на самом деле происходит.

Семья девочки сначала жила в Макеевке, а впоследствии – переехала в Донецк. Девушка призналась, что ее родители поддерживают Россию, и поэтому в семье было много споров. Впоследствии она поняла, что это не дает результата, а потому начала действовать самостоятельно. С 7 класса в школе девушки перестали преподавать украинский, а потому она начала учиться дистанционно в украинской школе.

До полномасштабного вторжения девушка имела друзей в Мариуполе. Однако с началом полномасштабной войны она потеряла с ними связь, и до сих пор не знает, что с ними произошло. Впоследствии девушка познакомилась с парнем из Киева. Он рассказывал ей о преступлениях российской армии, о том, что происходило в 2014 годах и как россияне оккупировали украинские территории.

Мне было интересно его слушать. В начале войны он был не такой маленький, как я. После его рассказов у меня сложился пазл. Это – оккупация. Повсюду российские флаги, очень много военных. У нас в Донецке постоянные пробки, потому что военные садятся пьяные за руль и совершают ДТП. Для них нет закона, они могут приставать к девушкам и им ничего не будет,

– с ужасом вспоминает девушка.

За полгода до совершеннолетия девушка решила, что будет выезжать с оккупированных территорий. Всю информацию и контакты девушка никому не рассказывала, ведь это было опасно. 5 марта ей исполнилось 18 лет, тогда она сказала родителям, что хочет поехать с подругами погулять в Таганрог (Ростовская область) и родители ее отпустили.

Однако девушка поехала не в Ростовскую область, а в столицу Беларуси – Минск. С переездом девушке постоянно помогали волонтеры. В Беларуси девушка также получила "белый паспорт", с которым смогла въехать в Украину.

Девушка боялась, что родители могут силой вернуть ее на оккупированные территории, однако девушке удалось выехать в Ковель, а оттуда – в Сумы. Когда родители узнали, где на самом деле находится их дочь, то начали уговаривать, чтобы она вернулась домой.

Впрочем, девушка планирует получить украинский паспорт и поступить в университет. В Киеве она планирует получить образование архитектора, чтобы потом отстраивать Украину.

Я плакала от счастья, когда увидела военных ВСУ, я не верила, что наконец за столько лет вижу украинский флаг, что я слышу людей, которые говорят на украинском языке. Когда меня везли из Ковеля в Сумы, то я говорила водителю, что это моя мечта – быть в Украине. Когда я еще была в Минске, у меня было ощущение, что я прошла полпути к свободе,

– признается девушка.

Девушка рассказала, как убегала из оккупации: смотрите видео

К слову, ранее активисты расклеили более сотни проукраинских постеров в центре оккупированного Донецка.