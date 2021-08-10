Об этом глава ГФС Вадим Мельник рассказал в колонке для издания "Фокус".

"Если говорить языком цифр, то в целом за семь месяцев текущего года изъяли из незаконного оборота товаров подакцизной группы на сумму почти 2,5 миллиарда гривен, обнаружили 100 незаконных производств таких товаров", – утверждает чиновник.

Всего с января по июль 2021 года сотрудники ГФС изъяли 2 миллиона тонн контрафактного спирта и 560 тонн ликеро-водочных изделий на сумму около 500 миллионов гривен, более 40 тысяч тонн контрафактных горюче-смазочных материалов стоимостью 1,2 миллиарда и почти 13,6 миллиарда пачек контрафактных сигарет на сумму 720 миллионов гривен.

"Чтобы понимать, насколько результативна наша работа, насколько она помогает легальному бизнесу, мы внимательно отслеживаем и анализируем тенденции в теневом секторе экономики. Наша задача, среди прочего, – зафиксировать негативные тенденции и приложить усилия для изменения тренда на позитивный", – отметил Вадим Мельник.

Один из шагов борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров – координация деятельности правоохранительных органов. По мнению Мельника, таким координирующим органом может быть Совет национальной безопасности и обороны или Офис Генерального прокурора.

"Для разработки совместных мероприятий по детенизации рынка табачных изделий мы инициируем проведение межведомственного координационного совещания правоохранительных органов. Убежден, что побороть теневой рынок в конструктивном сотрудничестве с коллегами из других правоохранительных ведомств и при условии надлежащей координации совместных усилий – вполне возможно", – отмечает руководитель ГФС.

Важным шагом в обеспечении консолидированного сотрудничества между ГФС и бизнес-сообществами является Офис эффективного взаимодействия с бизнесом – новый коммуникационный формат, что заручился поддержкой около 20 бизнес-сообществ. Офис начал свою работу весной 2021.

"Дальнейшие совместные шаги государства и бизнеса должны привести к повышению уровня экономической безопасности, расширению и росту легального бизнеса, более эффективного наполнения бюджета, и открытия новых рынков. Но первые и самые важные из этих шагов – координация, сотрудничество, диалог. Мы уже их сделали и продолжаем уверенно двигаться по этому пути", – резюмировал Вадим Мельник.

Напомним, ГФС в 2021 году обеспечила возмещение в государственный бюджет суммы свыше 2 миллиардов гривен в рамках уголовных дел об уклонении от налогообложения.