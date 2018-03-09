Diesel снял рекламу джинсов в киевской столовой: видео

Бренд одежды Diesel снял рекламу джинсов в киевской столовой и представил в сети снятое видео.

Соответствующее видео Diesel опубликовал на своем YouTube-канале.

Отметим, что съемки модной рекламы состоялись в столовой на территории завода "Ленинская кузня". К слову, раньше там один из своих клипов сняла белорусская группа "Ляпис Трубецкой".

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Добавим, что к созданию рекламного видео присоединилась команда украинской продакшн-компании Radioaktive Film. Кроме того, в ролике снялись украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук.

Смотрите снятое в Киеве видео бренда Diesel