Diesel снял рекламу джинсов в киевской столовой: видео
Бренд одежды Diesel снял рекламу джинсов в киевской столовой и представил в сети снятое видео.
Соответствующее видео Diesel опубликовал на своем YouTube-канале.
Отметим, что съемки модной рекламы состоялись в столовой на территории завода "Ленинская кузня". К слову, раньше там один из своих клипов сняла белорусская группа "Ляпис Трубецкой".
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Добавим, что к созданию рекламного видео присоединилась команда украинской продакшн-компании Radioaktive Film. Кроме того, в ролике снялись украинские модели Александра Попруга и Виктория Рогальчук.
Смотрите снятое в Киеве видео бренда Diesel
Источник: 24 Канал
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