Фильм "Диггер": нефть, театр и Том Круз в гриме

Почему обязательно стоит посмотреть фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту / Кадр из фильма / Warner Bros. Pictures
В украинских кинотеатрах продолжается прокат фильма лауреата "Оскара" и других наград Алехандро Гонсалеса Иньярриту – "Диггер". В общем, одного только имени режиссера вполне достаточно, чтобы захотеть пойти в кино.
Однако мы расскажем и о том, почему роль нефтяного магната в исполнении Тома Круза – одна из лучших в фильмографии актера, и почему эту картину стоит смотреть именно на большом экране.
популярные видео
Напомним, что мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту "проснулся знаменитым" в 2000 году, после премьеры в Каннах картины "Сука-любовь". Затем последовали "21 грамм", "Вавилон", "Бьютифул" и другие фильмы. Режиссер переехал из Мехико в Голливуд и снял "Бердмана" и "Легенду Хью Гласса", которая наконец принесла "Оскар" Леонардо Ди Каприо. Похоже, что этот трюк может повторить Том Круз.
Между "Легендой" и "Диггером" – 11 лет и возвращение в Мексику, ознаменованное картиной "Бардо". Гонсалес Иньярриту снимает неспешно, в его фильмографии не так много картин. Есть менее удачные, однако провальных нет совсем. Его имя в титрах гарантирует зрителю интересную и неожиданную историю, а также сложную, но непоколебимую режиссерскую конструкцию. И хороших актеров, конечно.
Так произошло и с "Диггером". На этот раз он предлагает антиутопию и острую сатиру.
О чем фильм "Диггер" и почему его стоит посмотреть?
Главный герой – Диггер Роквелл (Том Круз, которого трудно узнать) – нефтяной магнат, циничный и безнаказанный, считающий себя всемогущим. Когда по его вине происходит катастрофа мирового масштаба, он продолжает подменять реальность ложью.
Как это часто бывает в картинах Гонсалеса Иньярриту, кинематографическая реальность расслаивается и существует на нескольких уровнях. Здесь и мир – циничный театр, и театр – циничный мир.
Смотрите украинский трейлер фильма "Диггер"
Режиссера интересует не только сама история персонажа или глобальной катастрофы, но и ее последствия для будущего, а также то, как героя будут воспринимать потомки.
Режиссер утверждает, что в мире нарратив и интерпретация доминируют над фактами, а смешным может стать даже конец света.
"Диггер" смешивает абсолютно безжалостную сатиру, абсурд, гротеск и театральное преувеличение. Однако это не мешает его размышлениям о личной ответственности, постправде, политике и политиках, власти и потреблении.
Он смешивает жанры: черную комедию, антиутопию и постапокалипсис с театральной условностью, оставаясь при этом убедительным.
И эта убедительность создана, в частности, благодаря великолепному актерскому ансамблю. Это и Джон Гудман ("Бартон Финк", "Большой Лебовски") в роли президента США, который одновременно похож на нескольких из них. Хотя именно Диггер, а не он, такой похожий на Дональда Трампа, что сомневаться в режиссерских ассоциациях почти не приходится.
Зато совершенно не похожий на себя Том Круз (для которого это, пожалуй, одна из лучших ролей в карьере) играет не конкретного человека, а тип миллиардера-реднека. Круза сильно загримировали (грим наносили около шести часов), однако это не мешает его эмоциональной игре.
Риз Ахмед ("Стрингер", "Братья Систерс") играет ученого Ганеша. Сандра Гюллер ("Роза", "Анатомия падения") исполняет роль Эммы, сестры Диггера. Обладатель "Оскара" и "Золотой пальмовой ветви" Джесси Племинс ("Под властью пса", "Бугония") здесь тоже есть, но рассказывать о его роли было бы спойлером.
Весь созданный Гонсалесом Иньярриту сложный механизм работает с точностью часов. Вместе с режиссером зрители складывают пазл. Это увлекает. А еще то, что мы видим на экране, одновременно смешит и огорчает. Для нас некоторые сцены прекрасно иллюстрируют "сильное беспокойство", что является скорее неожиданным бонусом, чем режиссерским замыслом.
И последнее: Гонсалес Иньярриту снял свой фильм на пленку, поэтому очень желательно посмотреть его именно на большом экране, чтобы в полной мере оценить масштаб зрелищного замысла режиссера.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии