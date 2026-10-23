Фильм "Диггер": нефть, театр и Том Круз в гриме

Однако мы расскажем и о том, почему роль нефтяного магната в исполнении Тома Круза – одна из лучших в фильмографии актера, и почему эту картину стоит смотреть именно на большом экране.

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Напомним, что мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту "проснулся знаменитым" в 2000 году, после премьеры в Каннах картины "Сука-любовь". Затем последовали "21 грамм", "Вавилон", "Бьютифул" и другие фильмы. Режиссер переехал из Мехико в Голливуд и снял "Бердмана" и "Легенду Хью Гласса", которая наконец принесла "Оскар" Леонардо Ди Каприо. Похоже, что этот трюк может повторить Том Круз.

Алехандро Гонсалес Иньярриту / Фото Екатерины Слипченко

Между "Легендой" и "Диггером" – 11 лет и возвращение в Мексику, ознаменованное картиной "Бардо". Гонсалес Иньярриту снимает неспешно, в его фильмографии не так много картин. Есть менее удачные, однако провальных нет совсем. Его имя в титрах гарантирует зрителю интересную и неожиданную историю, а также сложную, но непоколебимую режиссерскую конструкцию. И хороших актеров, конечно.

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Так произошло и с "Диггером". На этот раз он предлагает антиутопию и острую сатиру.

Кадр из фильма "Диггер" / Warner Bros. Pictures

О чем фильм "Диггер" и почему его стоит посмотреть?

Главный герой – Диггер Роквелл (Том Круз, которого трудно узнать) – нефтяной магнат, циничный и безнаказанный, считающий себя всемогущим. Когда по его вине происходит катастрофа мирового масштаба, он продолжает подменять реальность ложью.

Как это часто бывает в картинах Гонсалеса Иньярриту, кинематографическая реальность расслаивается и существует на нескольких уровнях. Здесь и мир – циничный театр, и театр – циничный мир.

Смотрите украинский трейлер фильма "Диггер"

Режиссера интересует не только сама история персонажа или глобальной катастрофы, но и ее последствия для будущего, а также то, как героя будут воспринимать потомки.

Режиссер утверждает, что в мире нарратив и интерпретация доминируют над фактами, а смешным может стать даже конец света.

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Кадр из фильма "Диггер" / Warner Bros. Pictures

"Диггер" смешивает абсолютно безжалостную сатиру, абсурд, гротеск и театральное преувеличение. Однако это не мешает его размышлениям о личной ответственности, постправде, политике и политиках, власти и потреблении.

Он смешивает жанры: черную комедию, антиутопию и постапокалипсис с театральной условностью, оставаясь при этом убедительным.

Кадр из фильма "Диггер" / Warner Bros. Pictures

И эта убедительность создана, в частности, благодаря великолепному актерскому ансамблю. Это и Джон Гудман ("Бартон Финк", "Большой Лебовски") в роли президента США, который одновременно похож на нескольких из них. Хотя именно Диггер, а не он, такой похожий на Дональда Трампа, что сомневаться в режиссерских ассоциациях почти не приходится.

Зато совершенно не похожий на себя Том Круз (для которого это, пожалуй, одна из лучших ролей в карьере) играет не конкретного человека, а тип миллиардера-реднека. Круза сильно загримировали (грим наносили около шести часов), однако это не мешает его эмоциональной игре.

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Кадр из фильма "Диггер" / Warner Bros. Pictures

Риз Ахмед ("Стрингер", "Братья Систерс") играет ученого Ганеша. Сандра Гюллер ("Роза", "Анатомия падения") исполняет роль Эммы, сестры Диггера. Обладатель "Оскара" и "Золотой пальмовой ветви" Джесси Племинс ("Под властью пса", "Бугония") здесь тоже есть, но рассказывать о его роли было бы спойлером.

Весь созданный Гонсалесом Иньярриту сложный механизм работает с точностью часов. Вместе с режиссером зрители складывают пазл. Это увлекает. А еще то, что мы видим на экране, одновременно смешит и огорчает. Для нас некоторые сцены прекрасно иллюстрируют "сильное беспокойство", что является скорее неожиданным бонусом, чем режиссерским замыслом.

Кадр из фильма "Диггер" / Warner Bros. Pictures

И последнее: Гонсалес Иньярриту снял свой фильм на пленку, поэтому очень желательно посмотреть его именно на большом экране, чтобы в полной мере оценить масштаб зрелищного замысла режиссера.