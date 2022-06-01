О новой услуге в Действии рассказала уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире одного из телеканалов. Теперь в приложении будет доступна услуга "усыновления", сообщает 24 канал.

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Заявку можно подавать уже

По словам Герасимчук, украинцы с сегодняшнего дня, 1 июня, могут уже подавать заявку на первоначальную консультацию. Заметим, что сегодня отмечают День защиты детей.

Можно будет подать пакет документов на кандидата у усыновителей, опекунов, родителей-воспитателей приемной семьи или детского дома семейного типа. Также можно ознакомиться с анкетами детей и прочее,

– сказала Герасимчук.

За несколько месяцев в приложении добавят новый функционал.

Заявку на усыновление можно теперь подать проще

В Украине уже есть более 17 тысяч детей, нуждающихся в усыновлении. По словам заместителя министра социальной политики Украины Константина Кошеленко, подача первичной заявки на усыновление из-за действия значительно упростит процедуру.

"Усыновить детей хотят гораздо меньше людей, чем в этом нуждается. Одна из причин, почему кандидатов мало - тяжелая процедура усыновления. Мы это меняем и внедряем быстрый и цифровой процесс. Теперь нужно всего 5 минут, чтобы оставить заявку на первичную консультацию", – сказал Кошеленко.

Представитель Минцифры Денис Иванов пояснил, что информация о кандидате будет отображаться автоматически. Уже 15 дней с ним свяжутся и пригласят на консультацию.

Что нового в Действии

В приложении проводятся опросы украинцев относительно важных инициатив и нововведений власти. Так, 25 мая стартовал опрос об обороте огнестрельного оружия в Украине. Его разработали совместно с МВД. Украинцы имеют три варианта ответа и могут выбрать тот, который отвечает их мнению.

Также недавно для украинцев стала доступна новая услуга в приложении Действие. Все, кто потерял работу из-за войны, теперь могут оформить пособие по безработице через приложение. Воспользоваться новой услугой могут все украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны. Также услуга доступна тем лицам, которые не могут продолжать деятельность как ФЛП через военное положение и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Также идет работа Министерства цифровой трансформации Украины над тем, чтобы сделать приложение Действие международным. Это станет облегчением для находящихся за рубежом украинцев. Специалисты планируют, что уже скоро украинцы смогут использовать приложение в Польше и Молдове.

В Действии также можно подать заявку на возмещение поврежденного имущества: смотрите видео