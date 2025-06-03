Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS.

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Что известно об отставке премьера Нидерландов

После срочного двухчасового заседания правительства премьер-министр Нидерландов Дик Схооф объявил о решении подать в отставку, что официально запускает процесс досрочных парламентских выборов.

Далее Схооф должен формально обратиться к королю Виллему-Александру с просьбой об отставке, после чего действующее правительство потеряет полномочия.

В то же время Дик Схооф отметил, что останется в должности временного премьера до формирования нового кабинета, чтобы обеспечить стабильность и работать над ключевыми вызовами – международной безопасностью, торговыми отношениями с США и внутренними вопросами.

Я продолжу выполнять свою работу,

– подчеркнул он.

Причиной отставки нидерландского премьера стал кризис в коалиции: ультраправая Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом вышла из правительства из-за провала переговоров по ужесточению миграционной политики.

Все министры от Партии свободы сложили полномочия, а их должности временно будут занимать технические исполняющие обязанности до следующих выборов.

На пресс-конференции во вторник Схооф резко раскритиковал действия партнеров по коалиции, назвав их выход "безответственным и ненужным".

К слову, кабинет премьера Дика Схоофа начал работу 2 июля 2024 года и в конце концов продержался менее года.