Белый дом сообщил о том, что США не будут отправлять официальную делегацию на Олимпийские игры в Пекине. Отмечу, что они состоятся в феврале 2022 года.

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Вашингтон заявил, что такое решение было принято на фоне:

провокационных действий Китая против Тайваня;

экономического принуждения других стран;

нарушений прав человека в самом Китае;

отсутствия международного сотрудничества (особенно по вопросу происхождения COVID-19).

Однако американские спортсмены все же выступят на Олимпиаде в Пекине. Более того, получат полную поддержку от американских властей.

Китай воспринял в штыки

В Китае такой сигнал со стороны США восприняли в штыки. Пекин тут же обвинил США в политизации спорта, от которого пострадают лишь американские спортсмены и болельщики. И вообще заявили, мол никто эту делегацию и не приглашал.

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По словам китайских чиновников, США приняли такое решение основываясь на, цитирую: "Менталитете холодной войны", который они, якобы активно продвигают. При этом китайский МИД заявил, что все обвинения основаны на слухах, и не имеют ничего общего с действительностью.

Обострение отношений

Политические аналитики сходятся во мнении, что такой шаг со стороны США может еще сильнее ухудшить отношения между странами. Ведь не так давно прошла виртуальная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина.



Такой шаг США может ухудшить отношения между странами / Фото Getty Images

Ее все посчитали первым шагом на пути к более стабильным отношениям. Но бойкот Олимпиады эти достижения может полностью отменить.

США не имели выбора

Позицию США разъяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что у США попросту не оставалось другого выбора. Ведь Китай продолжает игнорировать проблему с геноцидом уйгуров и лишь учащает военные провокации вокруг Тайваня.

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При этом в самих США такое решение Белого дома получило полную двухпартийную поддержку в американском Сенате. И республиканцы, и демократы поддержали решение администрации Байдена.

Китай озабочен, чтобы не последовали примеру

Но Китай больше озабочен не отсутствием американской делегации, а тем, не вызовет ли решение США цепную реакцию. Ведь раннее о бойкоте Олимпиады заявляли также Канада, Австралия, Великобритания и еще несколько стран. А позиция американцев лишь подтолкнёт их быть более решительными.

Серьезный имиджевый удар для Китая

Может показаться, что бойкот Олимпиады слишком мягкий шаг в ответ на действия Китая. Ведь с одной стороны мы видим геноцид и военную агрессию, а с другой – простое игнорирование спортивных соревнований.

Не стоит забывать, что Китай это авторитарный коммунистический режим. И подобные мероприятия являются для него очень показательными.

Именно поэтому правительство Китая бросило столько усилий на пиар и организацию Олимпиады. А если выйдет так, что большинство развитых стран ее бойкотируют, то это будет серьезный имиджевый удар для Китая.