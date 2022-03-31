Евросоюз представлял Энрике Мора – испанский дипломат, заместитель генсекретаря европейского внешнеполитического ведомства. Темой заседания была координация политики, направленной на прекращение войны России с Украиной.

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Нуланд и Мора осудили варварскую войну, которую против Украины ведет Кремль. Белорусские власти его поддерживают.

Российские военные наносят удары по гражданскому населению. Действия оккупантов приводят к массовым жертвам и пострадавшим. Россия должна немедленно прекратить это.

США будут отслеживать сообщения о военных преступлениях. Полученные данные будут делиться с союзниками и международными организациями. Для привлечения виновных к ответственности будут привлечены все доступные инструменты.

Дипломаты ЕС и США обсудили санкции, введенные против России, а также изоляцию страны-оккупантки от международной финансовой системы.

Стороны также отметили важность того, чтобы Китай поддерживал немедленное прекращение боевых действий, создание гуманитарных коридоров и предотвращение любых рисков эскалации в будущем.

Они также подчеркнули, что и в дальнейшем будут призывать Китай не обходить и не подрывать санкции против России, а также никоим образом не поддерживать российскую агрессию в сторону Украины,

– говорится в сообщении.

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