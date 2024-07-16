Об этом исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур написал в своей колонке на "Бизнес Цензоре".

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"Два с половиной года войны дали нам хорошо понять, что если мы не производим какие-то товары, совсем не факт, что наши государства-партнеры автоматически готовы помочь с импортом. Поэтому, переработка аграрного сырья и производство продуктов питания в Украине должно стать более выгодным, чем банальный сырьевой экспорт. Стимулирование инвестиций в переработку должно быть отражено во всех государственных программах поддержки бизнеса: от кредитов "5-7-9" до грантовых программ", – отметил Арсен Дидур.

Сейчас отраслевые бизнес-ассоциации аграрного сектора ведут активный диалог с коллегами из европейских стран по изучению и подготовке к внедрению европейских стандартов продуктов. Правительство должно синхронизировать эту активность, создав вместе с бизнесом прозрачную дорожную карту евроинтеграции аграрного сектора. Союз молочных предприятий Украины готов стать активной частью платформы по наработке универсальных решений в сфере экономической евроинтеграции,

– сообщил исполнительный директор СМПУ.

Кроме того, Арсен Дидур отметил, что программы стимулирования развития бизнеса Правительство безусловно должно привязывать к определенному "социальному контракту".

"Компании, получая поддержку от государства, должны думать шире, чем только о прибыли. В то же время и сама государственная поддержка должна распределяться справедливо. Поддержка неустойчивых убыточных бизнесов только потому, что они подпадают под категории "малых" или "семейных", выглядит бесперспективно и популистски. В условиях войны государственные средства должны идти не в тень, а туда, где бюджеты всех уровней быстро получат отдачу уплаченными налогами", – считает Арсен Дидур.

Исходя из устойчивости бизнеса и его социального значения Правительство должно распределять дефицитный энергетический ресурс. Государственные программы должны максимально оперативно переориентированы на создание аграрными предприятиями собственной генерации. Это приоритетный вызов ближайших даже не месяцев, а недель,

– констатирует исполнительный директор.