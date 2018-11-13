Директор застройщика ЖК "Чайка" Кулагин пытался присвоить себе компанию

Директор компании-застройщика ЖК "Чайка" ОМОКСа Алексей Кулагин пытался присвоить себе компанию и организовать схему обмана тысяч человек, однако владельцы и основатели компании Андрей Шишов и Павел Климец пресекли попытки мошенника.

Сейчас в событиях разбираются правоохранительные органы и суд. Как стало известно, воспользовавшись доверием владельцев и при поддержке главі Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрея Семидидько, Алексей Кулагин попытался переоформить учредительные документы на себя и свою нынешнюю жену, и изменить свой статус управленца на статус владельца. Об этом сообщает издание "Znaj.ua".

Узнав о махинациях, Шишов и Климец обратились в МВД и суд, где разбираются с подробностями деятельности Кулагина.

Выяснилось, что кроме попыток присвоить компанию, менеджмент ОМОКСа также пытался организовать мошенническую схему по типу "Элита-Центр", и теперь тысячи людей, которые вложили деньги в квартиры, остались ни с чем.

Сейчас, по словам основателей компании, менеджмент ОМОКСа пытается перевести средства компании на счет фирм-однодневок с их последующим хищением.

После того, как Кулагину не удалось обойти закон и присвоить себе чужое имущество, он устроил пресс-конференцию и обвинил в провале своих махинаций ГПУ, МВД, СБУ, суды всех уровней и владельцев ЖК "Чайка".

На пресс-конференции присутствовал и партнер Кулагина Андрей Семидидько, который в своем выступлении не опирался на документы, а только на устные заявления Кулагина.

В деле продолжают разбираться правоохранительные органы и суд.