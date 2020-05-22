Дискриминация образования: почему чиновники Минобразования боятся нетипичных учебных программ

Кандидат педагогических наук, член-корреспондент Академии педагогических наук Украины Василина Хайрулина, написала для персонального Блога, материал о нетипичные образовательные программы, развитие которых тормозятся МОН Украины.

Автор объяснила, зачем МОН делает такие дискриминирующие меры, в чем проблема для детей и учебных заведений и привела фактические доказательства безграмотности должностны лиц МОН.

Несмотря на все громкие лозунги о реформировании украинского образования - государство в лице Министерства образования и науки Украины, пытается избежать дополнительных расходов, ограничив свои финансовой обязанности только печатью учебников по признанным же ее типичными образовательными программами. И это в ситуации, когда еще в прошлом учебном году сотни украинских заведений общего среднего образования работали по нетипичным образовательным программам: "Развивающее обучение", "Росток", "На крыльях успеха", "Интеллект Украины" и другие.

Для государства использование этих программ в школах – обошлось в ноль гривен! Однако, легким росчерком пера под официальным письмом исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий "заклеймила" эти и другие нетипичные образовательные программы как дискриминационные по имущественному признаку! Так ли все на самом деле? Попробуем разобраться подробнее.

Украинское законодательство формально гарантирует автономию заведений общего среднего образования в вопросах свободного выбора любой образовательной программы. А вот созданы ли реальные возможности их внедрения? Как показывает настоящее – практически нет.

Доплата за "бесплатное" образование

Здесь, попутно, стоит привести пример украинской начальной школы. Для нее сегодня существует 10 образовательных программ: две из них – типичные, утвержденные Коллегией Министерства образования и науки Украины, и 8 – нетипичных, которые имеют необходимые разрешения на применение от Государственной службы качества образования, как это определено законодательством. Однако, на официальном сайте Минобразования обнародованы только типичные образовательные программы. Не является ли это проявлением дискриминации по отношению к нетипичным программ?

В то же время, имеем ситуацию, когда Министерство образования и науки Украины "де-факто" признало нетипичные образовательные программы – платными. Собственно, такой вывод напрашивается после ознакомления с письмом исполняющей обязанности министра образования Любомиры Мандзий, датированным 4 апреля 2020. В документе это так называемые "платные" образовательные программы, а затем, очевидно, следует понимать, что эти все образовательные программы, кроме финансируемых государством, включены в перечень примеров дискриминации в сфере образования по имущественному признаку.

Стоит отметить, что авторы письма четко не разъяснили, какие программы относятся к платным. Не встречаются такие объяснения и в украинском законодательстве. Нет его и в других нормативных документах, направленных на регулирование образовательного процесса. Поэтому определять, какая программа "платная", то есть дискриминационная, очевидно, должны руководители учреждений общего среднего образования, педагоги, родители? ...

В течение последних двух лет 8 нетипичных образовательных программ активно используются в украинских школах. Кстати, они ни копейки не платят за их использование, поскольку разработчики никогда не ставили подобного условия. Единственное, за что приходится платить родителям или благотворительным фондам, – за дополнительные учебные материалы, в частности, тетради на печатной основе, справочники, атласы, аудио- и видеоматериалы, материалы для проведения естественных опытов.

И здесь логичен вопрос: а почему за это приходится платить? Ведь нетипичные образовательные программы признаны государством. Ответ очевиден. Только потому, что государство финансирует исключительно издание школьных учебников, разработанных под утвержденные и признанные им же типичные программы. Учебники, конечно, значительная часть. Но все остальное (тетради на печатной основе, атласы, контурные карты, пособия для учителей и т.д.) печатается на коммерческой основе. Следовательно приходится искать средства ....

Поэтому, на сегодняшний день даже признанные типичными программы можно лишь условно назвать бесплатными. Учитывая это, справедливо рассматривать нетипичные образовательные программы, как дискриминационные по имущественному признаку?

От декларирования к воплощению

Вероятно, включая в перечень примеров дискриминации нетипичные образовательные программы, преследуется скрытая цель: дискредитировать программы, созданные негосударственными институтами. Для чего? Чтобы обезопасить себя от дополнительных государственных расходов на образование. Понятно, что финансировать издательство учебных комплектов только по двум образовательным программам экономнее, чем обеспечить печать материалов по десятку таких программ. Но как же быть с реализацией права выбора родителей и педагогов образовательной программы, которое законодательно закреплено в Законе Украины "Об образовании"?

Поэтому, прежде всего, чиновникам следует отказаться от клеймения вроде "платная" образовательная программа. Ведь, как мы уже отмечали, даже программы, которые сегодня имеют государственное финансирование, бесплатными можно назвать лишь условно. Более того, навешивание ярлыков может дискредитировать саму исполняющую обязанности министра образования Любомиру Мандзий, которая ставит свою подпись под подобными письмами.

Во-вторых, вопрос, который требует немедленного урегулирования, – устранение искусственных ограничений в образовательной сфере реализации права на свободный выбор образовательной программы. Первый логический шаг в этом направлении – перестать делить программы на нетипичные и типичные, бесплатные или платные.

Вторым шагом должна стать готовность МОН уже в 2022 году передать учреждениям общего среднего образования субвенции на закупку учебно-методических комплектов под выбранную ими образовательную программу при условии, если она утверждена на государственном уровне. Это не только позволит педагогам и родителям самостоятельно выбирать образовательную программу, но и сделает невозможными даже малейшие подозрения в подыгрывании должностными лицами Минобразования тем или иным издательствам, которые вовлечены в освоение государственных средств.

Впрочем, настроены ли в Минобразования отказаться от монополии в вопросе печати учебных материалов по образовательным программам – покажет время. Так же, как и готовность к восприятию альтернативы, новаторства и права на качественный образовательный процесс.