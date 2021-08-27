И тут же вопрос – и что? У нас что, выходит, есть рейдеры Робин Гуды? Которые отжимают бизнес у плохих инвесторов. А хороших не трогают. И пусть не возмущается теперь президент Эстонии. Просто у нее был плохой инвестор. А вот пришла бы она с хорошим…

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Он может быть нарушает санкции в Крыму. Может он даже котят не любит. Страшный человек. Все может быть. Но это не имеет никакого отношения к тому, что инвестору небезопасно в Украине. Когда приходит инвестор в Украину и у него отжимают бизнес, то делают это не из патриотических побуждений, а просто потому что в Украине это возможно.

И президент Эстонии говорит о том, что у ее гражданина в Украине отжали бизнес. И хороший или плохой этот гражданин не имеет никакого значения. Потому что важен факт.

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У инвесторов в Украине отжимают бизнес. А попытка перевести разговор на личности – это стандартное манипулирование. Не важна что за личность. Важен факт. И этот факт показывает, что в Украине отсутствует верховенство права. Все.

И когда мы спрашиваем, почему мы не в НАТО, почему мы не в ЕС, почему мы бедные, то ответ всегда один и тот же. Отсутствие верховенство права.

Можно, конечно, на канале олигарха, который пребывает под американскими санкциями и под расследованием ФБР, сказать, что все дело в антирекламе. Более того, такая антиреклама действительно есть. Россия старается. То все это имело бы смысл, если бы президент Эстонии и российские пропагандисты выдумали, что у нас нет верховенства права. И тогда да, антиреклама. Жуткие враги. И так далее и так далее.

Но, если вылезти из теплой ванной олигарха (что было бы полезно перед визитом в США, где этому олигарху шьют дело), если перестать думать, что нас все обижают и на нас все наговаривают, то открывается простой факт: мы не можем повлиять на российскую пропаганду. Мы ее никогда не перепропагандируем. У них бабла больше. И опыта.

Но что мы можем сделать?

Изменить себя. Сделать так, чтобы у нас это верховенство права появилось. Сделать так, чтобы у инвесторов не отжимали бизнес. И тогда можно с гордостью выходить и говорить: "Вы все врете". А пока мы боремся со своим отражением в зеркале и пытаемся рассказать, что это зеркало сделал какой-то рукож*пый мастер, то выглядим мы от этого очень-очень смешными.