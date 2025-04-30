Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта №10164-1. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который дает право родителям перевести себя на дистанционную или надомную работу, если их дети учатся в школе дистанционно.

Читайте также Поступление в колледж в 2025 году: где овладеть современной профессией, актуальной для рынка труда

Родители смогут работать дома

Согласно новому законодательству, право на перевод на дистанционную или надомную работу будут иметь родители детей до 14 лет, которые учатся в учреждениях общего среднего образования в дистанционном режиме.

Такое изменение позволяет сохранить баланс между работой и воспитанием детей, особенно в условиях, когда ученики вынуждены учиться онлайн из-за пандемических или других обстоятельств. Закон обеспечит большую гибкость в работе для родителей, позволяя им оставаться дома, ухаживая за детьми, не теряя при этом стабильный доход.